بـ200 مليار دولار .. جيف بيزوس أغنى أثرياء أمريكا وترامب يتراجع

المواطن - متابعة

للعام الثالث على التوالي تصدر جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء أمريكا، فيما تراجع تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أثر فيروس كورونا بشدة على نشاط المباني الإدارية والفنادق والمنتجعات التابعة له.

ثروة أثرياء أمريكا

وزاد إجمالي الثروة في قائمة فوربس لأغنى 400 أمريكي إلى رقم قياسي بلغ 3.2 تريليون دولار، حيث يواصل الأثرياء في الولايات المتحدة تحقيق أداء جيد على الرغم من أن الوباء ألحق أضرارًا بالاقتصاد وتسبب في فقدان أكثر من 1.8 مليون أمريكي لوظائفهم.

وكان إريك يوان، الرئيس التنفيذي لشركة زووم للاتصالات بطريق الفيديو عبر الإنترنت، التي أصبحت متواجدة في كل مكان في عصر العمل من المنازل، واحدًا من بين 18 ضيفًا جديدًا على القائمة بقيمة صافية بلغت 11 مليار دولار.

ترامب يتراجع

وتراجع ترتيب ترامب إلى المرتبة 352 نزولًا من 275 في العام الماضي بعد انخفاض صافي ثروته إلى 2.5 مليار دولار من 3.1 مليار دولار، بسبب معاناة أنشطة المباني الإدارية والفندقية والمنتجعات خلال الوباء. وتمتلك شركته التي تحمل اسم مؤسسة ترامب عقارات في الفئات الثلاث.

من هو جيف بيزوس ؟

يذكر أن جيف بيزوس هو رجل أعمال أمريكي وهو المؤسس، والرئيس، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون دوت كوم.

ولد في 12 يناير 1964، وتخرج جيف من جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية ثم عمل محللًا ماليًا لشركة D.E Shaw قبل أن يؤسس شركة أمازون عام 1994 وبعدها انطلقت نجاحاته وأصبح أحد أغنياء العالم حيث يعد هو أول شخص تتجاوز ثروته 200 مليار دولار.