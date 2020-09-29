بلاغ عبر تويتر يقود لضبط قائد مركبة مخالفة في جدة

المواطن - الرياض
نجحت الفرق المرورية في جدة في ضبط قائد مركبة مخالفة بعدما تم توثيق مخالفته ونشرها في بلاغ عبر حساب المرور السعودي في موقع تويتر.
ونشر أحد المغردين صورة للمركبة التي كانت تسير بينما أحد أبوابها مفتوحة وأرسلها في بلاغ إلى المرور السعودي الذي تفاعل معه على الفور.
وقال المرور السعودي ردًا على البلاغ: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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