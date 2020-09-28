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بلدية العمرة تُغلق 7 عربات فود ترك غير مرخصة

بلدية العمرة تُغلق 7 عربات فود ترك غير مرخصة

2020/09/28
الساعة 12:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بلدية العمرة تُغلق 7 عربات فود ترك غير مرخصة
المواطن - مكة المكرمة

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 7 عربات “فود ترك” وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ مراقبي البلدية قاموا بجولة ميدانية رقابية على عربات “الفود ترك” التابعة لنطاق البلدية، وأسفر عنها إغلاق 7 عربات، وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وافتقارها للاشتراطات الصحية، إضافةً إلى عدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على العربات المُخالفة.

وشدَّد رئيس البلدية على تكثيف الجولات الرقابية على العربات الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية؛ وذلك حرصاً على كل ما يمسُّ صحة المواطن والمقيم.

وتابع في الوقت ذاته بأن الفِرق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المخالفات.

وشدد رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات البلدية والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال الملاحظات المرصودة.


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