بماذا علّق فارس عوض بعد اعتزال محمد الشلهوب ؟

المواطن - محمد سمعه

كتب المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض تغريدة مؤثرة حول اعتزال النجم محمد الشلهوب، لاعب نادي الهلال، أمس الخميس، وذلك بعد تتويج أزرق العاصمة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشلهوب اعتزل بعد التتويج بـ 33 بطولة:

وغرّد فارس عوض عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مسيرة 40 عامًا ومجد 33 بطولة جائزة الأسطورة، التاريخ، الألقاب، الأرقام، الأخلاق، الإخلاص، القدوة، النموذج، الذهب ميدالية المركز الأول لا تتذكر وجهه إلا وهو يحتفل ببطولة ويعانق كأسها، هذا الذي يستحق فعلًا أن يكون حفل اعتزاله في الملعب والمنصة علامة التصفيق محمد الشلهوب، وإن اعتزل لن يغادر القلوب”.

محمد الشلهوب يعتزل عقب التتويج بالدوري:

وكان الشلهوب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، ودع جماهير أزرق العاصمة أمس الخميس عبر حسابه الرسمي في “تويتر” معلنًا اعتزاله كرة القدم رسميًّا.

ونشر الشلهوب فيديو عبر حسابه في “تويتر” قائلًا عنه: ”أحبكم كثيرًا إلى اللقاء”، كما وضع علامة قلب زرقاء بجانب كلماته مما يعني أنه سيرحل عن الهلال وسيعتزل كرة القدم رسميًّا.

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