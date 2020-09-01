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المواطن - جازان
بمشاركة 133 متطوعاً.. 7000 جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بتبوك
تنفيذ أكثر من 53 زيارة لمساكن العمالة

بمشاركة 133 متطوعاً.. 7000 جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بتبوك

2020/09/01
الساعة 1:10 مساءً
- ‎فيالمواطن - جازان, المواطن - عسير, المواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بمشاركة 133 متطوعاً.. 7000 جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بتبوك
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

واصلت اللجنة المشتركة بمنطقة تبوك والتي تضم المديرية العامة للشؤون الصحية والأمانة وشرطة المنطقة تنفيذ جولاتها على العديد من المحلات التجارية للتأكد من متابعة وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 والمتمثلة في ارتداء الكمامات والالتزام بالمسافة المحددة بين الزبائن وعدم التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص داخل المحل والتأكيد على الالتزام بكافة الشروط الصحية وتوفير المعقمات داخل المحلات بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية في مراكز التسوق الغذائي وتشمل إلزام المنشآت بتنظيف وتطهير عربات التسوق وطاولات المحاسبة بصورة مستمرة وتوفير مواد معقمة للزبائن.

وقد بلغ عدد الجولات الرقابية على المحلات التجارية خلال شهر أغسطس الماضي 7026 جولة كما تم تنفيذ أكثر من 53 زيارة لمساكن العمالة وتنفيذ جولات رقابية للأماكن السياحة والفندقة، والتي بلغت 139 جولة حيث بلغ عدد المتطوعين مع اللجنة المشتركة 133 متطوعاً تم تقسيمهم إلى 14 فريقاً.



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