بنك الراجحي يعدد مزايا بطاقة سفر بلس المجانية مدى الحياة

المواطن - الرياض

أعاد بنك الراجحي التأكيد على مزايا وشروط بطاقة سفر بلس المجانية مدى الحياة والتي تتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى أكثر من 900 صالة انتظار في المطارات وسعر صرف ثابت للدولار الأمريكي 3.75 ريال.

شروط بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي

وقال البنك إن من أهم شروط الحصول على البطاقة هو امتلاك حساب جارٍ فعال في أي من فروع البنك المنتشرة داخل المملكة والموافقة على بنود اتفاقية الخدمة المحددة على موقع مصرف الراجحي.

وأضح البنك أن البطاقة مجانية مدى الحياة لكن يتم تحصيل 50 ريالًا عند الحصول على بطاقة بديلة، مشيرًا إلى أن سعر الصرف ثابت مقابل الدولار في حال السحب من أي ماكينة صراف آلي داخل المملكة أو خارجها.

استخدام داخل وخارج المملكة

وأضاف البنك أنه في حال السحب النقدي من صرافات بنك الراجحي يتم خصم 28 ريالاً عن كل عملية وفي حال كان السحب من صراف بنك محلي آخر يتم خصم 42 ريالاً ويصل هذا المبلغ إلى 50 ريالاً عند السحب من صرافات البنوك الدولية خارج المملكة.

وقال البنك إن هذه البطاقة تستخدم في السحب النقدي، وشراء السلع والخدمات عبر المواقع الالكترونية وعبر نقاط

البيع التي تقبل بطاقات فيزا بإدخال الرقم السري، ويتعهد حامل البطاقة بعدم سحب أي مبالغ بالبطاقة من محلات خلاف مكائن الصراف الآلي، وعدم تنفيذ سحوبات نقدية (يدوية) من فروع البنوك بالبطاقة.

كما يتعهد حامل البطاقة بعدم استخدامها في تنفيذ مشتريات أو خدمات محرمة شرعاً.

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