بورصة باريس تغلق على انخفاض حاد

المواطن - واس

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها أمس الاثنين على انخفاضٍ حادٍ في مؤشرها بنسبة 3.74٪.

وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 186.14 نقطة ليصل إلى مستوى 4949.76 نقطة.

الأسهم الأمريكية:

كما أنهت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس، تداولاتها على انخفاض.

وأغلق مؤشر “داو جونز” الصناعي تداوله على انخفاض بنسبة 1.84 % ما يعادل 509.72 نقطة إلى 27147.70 نقطة، وتراجع “ناسداك المجمع” بنسبة 0.13% ما يعادل 14.48 نقطة إلى 10778.80 نقطة.

كما انخفض ستاندرد اند بورز بنسبة 1.16% ما يعادل 38.41 نقطة إلى 3281.06 نقطة.

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