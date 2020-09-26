بيتي مارتينيز: هكذا انسجمت مع النصر بعد فترة قصيرة

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب النصر، عن السر وراء انسجامه واندماجه مع لاعبي العالمي، رغم انضمامه للفريق العاصمي منذ فترة قصيرة.

وتحدث مارتينيز في المؤتمر الصحافي قبل مباراة العالمي والتعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قائلًا: “التحقت بالفريق منذ مدة قليلة، ولكن ترحيب اللاعبين بي والحفاوة ساهم في انسجامي واندماجي مع الفريق بوقت قصير”.

نجم النصر واثق من الفوز:

وأضاف مارتينيز: “نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لكننا نملك الثقة للفوز على التعاون والتأهل، فنحن ندرك أن الخصم صعب للغاية”.

وستنطلق مباراة النصر ضد التعاون غدًا الأحد في تمام التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية.

كيف تأهل العالمي والتعاون لدور الـ16 ؟

وكان العالمي ضمن تأهله لدور ثمن النهائي بعد أن فاز على فريق سباهان أصفهان الإيراني بالجولة الرابعة من دور المجموعات، أما التعاون فضمن تأهله للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد بالجولة السادسة، أول أمس الخميس.

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