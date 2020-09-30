بيرسيبوليس يُسقط باختاكور ويصعد لنصف النهائي لمواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

صعد فريق بيرسيبوليس الإيراني إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد الفوز على فريق باختاكور طشقند الأوزبكي بثنائية نظيفة، ضمن مباريات دور الثمانية.

بيرسيبوليس يُسجل ثنائية في باختاكور بالشوط الثاني:

وكان اللاعب عيسى ألكاسير سجل الهدف الأول لفريق بيرسيبوليس بالدقيقة التاسعة والأربعين مع بداية الشوط الثاني.

وحاول الفريق الأوزبكي، العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وأضاف نادي بيرسيبوليس الهدف الثاني في المباراة عبر اللاعب أنزور إسماعيلوف لاعب باختاكور بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة والستين.

موعد مباراة بيرسيبوليس والنصر:

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهت المباراة بصعود بيرسيبوليس لمواجهة النصر يوم السبت المقبل في دور نصف النهائي لـ دوري أبطال آسيا 2020.

وكان النصر تأهل إلى دور الأربعة بعد فوزه اليوم الأربعاء على الأهلي بثنائية نظيفة.

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