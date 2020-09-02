تأكيدًا لما نشرته “المواطن” : إيداع 1000 ريال للزي والحقيبة المدرسية لأبناء الأسر الضمانية

المواطن - الرياض

تأكيدًا لما نشرته صحيفة “المواطن” رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من مبلغ (120) ريالًا إلى مبلغ (1,000) ريال.

يأتي ذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد.

وجاء هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.

وكانت علمت “المواطن” من مصادرها أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي بدأت قبل قليل بإيداع مبالغ الزي المدرسي والحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن المبالغ المودعة بلغت 1000 ريال لكل طالب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية استحقاقات البرنامج للفصل الدراسي الأول.







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