تاريخ مواجهات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات بطولة دوري أبطال آسيا العديد من المواجهات بين الأندية السعودية، وذلك قبل مباراة النصر ضد الأهلي التي ستُقام، بعد قليل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

دوري أبطال آسيا

ولعبت الأندية السعودية 11 مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا، 7 لقاءات في الدور ثمن النهائي، ومباراتين في ربع النهائي، بالإضافة إلى مواجهتين في نصف النهائي، قبل مباراة النصر ضد الأهلي اليوم.

وفاز الاتحاد على الشباب بنتيجة 2/1 في 2009، قبل أن يتغلب العميد على الهلال في 2011 بنتيجة 3/1، ويتجاوز الأهلي عام 2012 بهدف دون رد، قبل أن يحسم الراقي مباراة الإياب لصالحه بهدفين نظيفين.

وتغلب الاتحاد على الشباب بهدف دون رد في 2014، وكرر فوزه إيابًا بنتيجة 3/1، وتغلب الهلال على الأهلي بنتيجة 4/2 في 2019، وخسر إيابًا بهدف نظيف، وتعادل العميد والزعيم سلبيًا في 2019، قبل أن يفوز الأزرق بنتيجة 3/1 إيابًا.

وتُعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره التعاون في ثمن النهائي، والتي حسمها العالمي لصالحه بهدف دون رد، هي آخر المواجهات السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر ضد الأهلي

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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