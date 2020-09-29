تايلاندي يُدير مباراة النصر والأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن حكم مباراة النصر والأهلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

النصر والأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والأهلي على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

ويُدير مباراة النصر والأهلي المرتقبة الحكم التايلاندي سيفاكورن بو أودوم، على أن يقود الأردني أدهم مخادمة مواجهة باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني.

مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف النصر آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو الـVAR خلال منافسات الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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