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تايلاندي يُدير مباراة النصر والأهلي
في ربع نهائي آسيا 2020

تايلاندي يُدير مباراة النصر والأهلي

2020/09/29
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تايلاندي يُدير مباراة النصر والأهلي سيفاكورن بو أودوم
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 النصر والأهلي
1.1 مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن حكم مباراة النصر والأهلي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

النصر والأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والأهلي على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

ويُدير مباراة النصر والأهلي المرتقبة الحكم التايلاندي سيفاكورن بو أودوم، على أن يقود الأردني أدهم مخادمة مواجهة باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني.

الحكم التايلاندي سيفاكورن بو أودوم
سيفاكورن بو أودوم

مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف النصر آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو الـVAR خلال منافسات الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة النصر والأهلي
جانب من مباراة سابقة

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