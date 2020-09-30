المواطن - مكة المكرمة

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجربة افتراضية استعدادًا لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات لهم.

وشملت التجربة الافتراضية محاولة دخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، حيث وقف على التجربة كل من الرئيس العام لشؤون الحرمين، الدكتور عبدالرحمن السديس، ووكلائه، ومساعديهم، ومدراء الأفواج بالرئاسة، ومدراء الإدارات الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية والعلمية بالمسجد الحرام.

وكانت رئاسة الحرمين قد اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين منها تعقيم الحرم 10 مرات يوميًا، وتوزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة، وتحديد أماكن دخول وخروج المعتمرين، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًا.

تطبيق اعتمرنا:

يذكر أنه من واقع مسؤولية وزارة الحج عن خدمة ضيوف الرحمن تم إطلاق تطبيق اعتمرنا لمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع ‘تطبيق توكلنا’ للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا: وتتمثل آلية التسجيل فيما يلي: – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل. – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. – الحصول على التصريح. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين. مزايا تطبيق اعتمرنا: استخراج تصريح العمرة والزيارة

إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد.

اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.



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