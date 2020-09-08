تحذير من اشتعال معقمات الأيدي بعد احتراق وجه أمريكية

المواطن- محمد داوود- جدة

حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، من وضع قوارير معقمات الأيدي التي تحتوي على الجل المطهر قريبة من الأفران وأجهزة النار، إذ تحتوي على المواد القابلة للاشتعال مثل الكحول، أو وضع الجل في اليد والتعامل مع النار، واستشهد بذلك قصة السيدة الأمريكية التي أصيبت بحروق شديدة بعد أن اشتعلت النيران في معقم اليدين الموجود على جلدها.

تأثير الحرارة على معقمات الأيدي

وقال في تصريحات لـ”المواطن”: من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر هي وضع المعقمات في السيارة، وهو ما يجعلها مادة قابلة للاحتراق بفعل حرارة أشعة الشمس التي تحتفظ بالحرارة داخل السيارة، ويترتب ذلك على انتفاخ قارورة الجل ومن ثم انفجارها وخروج محتوياتها للخارج، ولذلك فإن الخيار الأمثل هو الاحتفاظ بمعقم اليدين في الجيب وعدم تركه في السيارة.

إبعاد الولاعات والعطور

ونصح الدكتور محمد، بعدم ترك أي مواد تعقيم أو عطور أو مواد قابلة للاشتعال مثل الولاعات وغيرها داخل المركبة خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة، وإيقاف السيارة في مكان بارد أو تحت الظل.

قصة السيدة الأمريكية

وكانت امرأة أمريكية قد أصيبت بحروق شديدة بعد أن اشتعلت النيران في معقم اليدين الموجود على جلدها.

وأوضحت كيت وايز، من ولاية تكساس، أنها وضعت أطفالها في الفراش وكانت تضيء شمعة عندما مزقت ألسنة اللهب ذراعها.

وتمكنت كيت من إخراج ابنتها ذات الاحتياجات الخاصة من المنزل، في الوقت ذاته، هرعت إحدى بناتها إلى الجيران للاتصال بخدمات الطوارئ، إذ نقلت إلى العناية المركزة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت في تلقي العلاج من الحروق التي تغطي جسدها بالكامل.

وعانت كيت من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في جسدها، بما في ذلك وجهها ويداها وقدماها.

وأشارت «ديلي ميل» إلى أن كيت قالت إن «الحريق اندلع بعد أن استخدمت معقم اليدين الذي اشترته لحماية نفسها وبناتها من فيروس كورونا، فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق».

وتحذر كيت الآن الآخرين من مخاطر استخدام معقم اليدين، الذي يحتوي على الكحول، عندما يكون قريبًا جدًا من اللهب المكشوف.

وقالت كيت: «يمكن لشيء صغير مثل إضاءة شمعة أن يكون سببًا في اندلاع حريق».

وأضافت: «من الواضح أنه وصل إلى وجهي بالكامل، وفي غضون 5 ثوانٍ، كان جسدي كله محترقًا بالنيران».

وأكدت أن ما حدث «شيء لا تريد أن يراه أطفالك أبدًا، لقد اشتعلت النيران على الفور، لذا أعتقد أن هذا الجزء قتلني لمجرد أنه شيء لم أرغب أبدًا في أن يمروا به».

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