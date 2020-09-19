تحطم طائرة شحن كينية في مطار مقديشو

المواطن - متابعة
تحطمت طائرة شحن كينية، اليوم السبت، على مدرج مطار آدم عبدالله الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وبيّنت وكالة الأنباء الصومالية أن طائرة الشحن الكينية كان على متنها أربعة طيارين وأفراد الطاقم، ولم تسجل أي خسائر بشرية من جراء الحادث.
وأضافت أن الطائرة كانت تقل شحنة إلى مدينة بلدوينا، لكنها عادت إلى مقديشو عندما واجهت عطلًا فنيًّا.
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