تحفيظ القرآن بالجبيل تعلن عن حاجتها لـ100 معلم سعودي

الساعة 11:15 مساءً

المواطن - الجبيل

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل عن حاجتها لـ (100) معلم سعودي لتعليم القرآن الكريم.

ومن ضمن الشروط التي أعلنت عنها الجمعية:

– متقن لتلاوة القرآن الكريم.

– لديه مؤهل لا يقل عن الثانوية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– حضور برنامج تأهيل المعلمين.

وأضافت جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر