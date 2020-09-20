تحفيظ القرآن بالجبيل تعلن عن حاجتها لـ100 معلم سعودي

المواطن - الجبيل
أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل عن حاجتها لـ (100) معلم سعودي لتعليم القرآن الكريم.
ومن ضمن الشروط التي أعلنت عنها الجمعية:
– متقن لتلاوة القرآن الكريم.
– لديه مؤهل لا يقل عن الثانوية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– حضور برنامج تأهيل المعلمين.
وأضافت جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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