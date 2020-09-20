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تحفيظ القرآن بالجبيل تعلن عن حاجتها لـ100 معلم سعودي

تحفيظ القرآن بالجبيل تعلن عن حاجتها لـ100 معلم سعودي

2020/09/20
الساعة 11:15 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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تحفيظ القرآن بالجبيل تعلن عن حاجتها لـ100 معلم سعودي
المواطن - الجبيل

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل عن حاجتها لـ (100) معلم سعودي لتعليم القرآن الكريم.

ومن ضمن الشروط التي أعلنت عنها الجمعية:

– متقن لتلاوة القرآن الكريم.

– لديه مؤهل لا يقل عن الثانوية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– حضور برنامج تأهيل المعلمين.

وأضافت جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 


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