تحميل المتجر الصيني للاندرويد المعرب كاملا

المتجر الصيني هو متجر يحتاج له الكثير بسبب كثرة المميزات والخدمات التي يقدمها ومن خلال تحميل المتجر الصيني للاندرويد المعرب كاملا يمكن الحصول على كل تلك المميزات وبدون وجود صعوبة يمكنك معرفة خطوات تحميل المتجر تعرف أكثر عن ذلك.

المتجر الصيني للاندرويد المعرب كاملا

المتجر الصيني أو ما يعرف بالمتجر الأصفر هو متجر يمكن تثبيته على هواتف الاندرويد المختلفة وذلك لكي يتم الحصول على جميع مميزاته فهو متجر يوفر من خلاله تنزيل الكثير من التطبيقات وبأساليب مختلفة والتي يحتاجها الكثير ويجد صعوبة في الحصول عليها.

من خلال هذا التطبيق يمكنك الاستمتاع بكثير من الخدمات والتي يحتاجها البعض ويجد صعوبة في الحصول عليها سواء كان بسبب دفع مسبق لها أو صعوبة في تنزيل هكر لها أو بسبب ثقل الملف الخاص بالتطبيق.

تحميل المتجر الصيني للاندرويد المعرب كاملا

الكثير يتساءل عن طريقة تحميل المتجر الصيني وهو سهل التحميل فيجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة والتي نذكرها من خلال موقع المواطن حتى تتمتع بالمميزات التي يوفر المتجر بإمكانية تحويل التطبيقات التي ترغب بها وتحميل الألعاب المختلفة من خلال المتجر الصيني.

كما أنه من خلاله تستطيع التمتع بالتطبيقات التي لكي يتم تحميلها الدفع لها المسبق ومن خلال المتجر يمكنك تحميل تلك التطبيقات دون الحاجة للدفع له كما أنه يوجد الكثير من التطبيقات التي لكي يتم تشغيلها يجب تحميل برامج هكر يوفر المتجر الصيني تلك التطبيقات وتشغيلها بدون الحاجة لتطبيق هكر لها.

من خلال تحميل المتجر الصيني على هاتفك الاندرويد تستطيع الاستمتاع بكثير من التطبيقات على هاتفك دون الحاجة لبرامج ثقيلة على الهاتف لكي تستمتع بها وكل تلك المميزات التي يقدمها المتجر الصيني دون الحاجة لدفع رسوم لها فهو تطبيق مجاني الاستخدام.

وكل ما عليك لتحميل التطبيق واستخدامه هو الاتصال بشبكة الإنترنت كما أن المتجر يتم تنزيل الإصدار الأحدث منه بشكل دائم لكي يقدم المتجر أحدث الخدمات من خلاله.

المتجر الصيني هو متجر يصعب للبعض استخدامه هذا بسبب كونه لا يتمتع باستخدامه عن طريق الكثير من اللغات فاللغة الأساسية له هي الصينية كل ما عليك هو اتباع بعض الخطوات التالية:

من خلال الضغط هنـــا قم بتحميل الملف الخاص بالتثبيت APK.

قم أيضًا بتحميل ملف الداتا ويجب عليك فك الضغط من على الملف ويجب نقله بعد ذلك لمسار جديد android/OBB.

تلك الخطوات طبقها وسوف تحصل على المتجر الصيني بكل سهولة.

مميزات المتجر الصيني للاندرويد

بعض مميزات التي يمكنك التمتع بها عند تحميل المتجر الصيني للاندرويد المعرب كاملا.

يوفر المتجر الصيني إمكانية تحميل من خلاله الكثير من التطبيقات التي تم تهكيرها لاستخدامها للجميع كما أنه يوفر الكثير من التطبيقات التي تكون مدفوعة وبدون دفع أي رسوم لها.

التطبيق من التطبيقات التي سهل استخدامها فهو مصمم بشكل سلس ومرتب وبسيط في الاستخدام.

المتجر الصيني هو متجر صغير في الحجم فلا يأخذ حيز كبير في تنزيله ولا يقوم بعمل ثقل على هاتفك ويحرمك من تمتع بالسرعة.

كما يمكنك من خلال هذا المتجر بأن تقوم بتنزيل جميع الألعاب ثقيلة الحجم بدون أي جهد على الهاتف أو أخذ مساحة وكل ما عليك هو صنع ملف لجميع الألعاب.

يوفر متجر الصيني جميع التطبيقات التي لكي يتم استخدامها يجب تنزيل تطبيق هجر يوفرها المتجر بدون الحاجة إلي هكر لفتح تلك التطبيقات.

يمكن فتح المتجر في جميع الدول والبلاد فلا يوجد مكان لا يسمح فيه باستخدام المتجر.

يقوم المتجر بالاقتراح لك عن أفضل التطبيقات التي يمكن أن تصلح لك وتلك الميزة هي مفضلة للكثير فيستطيع المتجر التخمين الكيد تطبيقاتك المفضلة.

بالرغم من أن المتجر لا يحتوي على الكثير من اللغات التي يمكن استخدامها لفهم المتجر ولكن يحتوي المتجر على نسخة عربية منه يمكن استخدامها من قبل العرب وهي توفر نفس المميزات التي يحتوي عليها النسخة من المتجر الصيني.

ولكي تستطيع معرفة مميزات في المتجر الصيني أكثر قم بتحميل المتجر على هاتفك وقم باستخدامه حتى تحصل على المميزات والخدمات التي يقدمها المتجر.

عيوب المتجر الصيني للاندرويد

المتجر الصيني هو كمثل جميع المتاجر الموجودة على أنظمة تشغيل اندرويد فجميع التطبيقات والمتاجر كمثل ما لها مميزات ولها عيوب أيضًا كما أنه بالتقرب له نفس العيوب التي موجودة في جميع المتاجر الأخرى فتلك العيوب هي عيوب المتاجر التي لا تأتي مع الهواتف الخاصة بنظام التشغيل نفسه ولكن يمكننا قول أن المتجر الصيني له بعض العيوب الإضافية أيضًا بجانب باقي العيوب الأخرى ويمكن القول أن تلك العيوب هي:

المتجر الصيني ليس به العديد من اللغات فاللغة الوحيدة التي يمكن استخدامها التطبيق هي اللغة الصينية والتي لا يمكن فهما إلا من خلال السكان في الصين أو لمن يتعلم اللغة الصينية ولكن لا يستطيع المواطن الطبيعي فهم المتجر بسهولة كمثل التطبيقات العادية التي نتعامل معها.

حتى أن التطبيق لا يحتوي على إمكانية استخدامه باللغة الانجليزية كباقي التطبيقات التي توفر ذلك لذا يفضل من مؤسس ذلك المتجر بأن يقوم بعمل تحديث وإطلاق إصدار جديد من المتجر ويحتوي الإصدار الحديث منه على العديد من اللغات مثل: الانجليزية واللغة الفرنسية أيضًا واللغة الألمانية.

يقوم المتجر بعرض الكثير من الإعلان التي ليس لها أهمية في بعض الأوقات ولكن يجب علينا العلم بأن استخدام المتجر يكون بشكل مجاني لذا فتلك الطريقة هي مصدر الدخل للمتجر الوجود فهي الأسلوب التي يعتمد عليه المتجر في تحويل الأموال.

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