تحميل برنامج انمي سلاير2020

يحاول الكثير من الشباب تحميل برنامج انمي سلاير2020 اخر اصدارالشهير فهو أحد أفضل التطبيقات المتاحة لمتابعة وتحميل أفلام ومسلسلات الانمي المترجمة الرومانسية أو الأكشن على الهاتف وبدون إعلانات.

ما هو برنامج animeslayer

هو برنامج خاص بمشاهدة مسلسلات وأفلام الأنمي المترجمة إلى اللغة العربية كما يوجد به بعض المسلسلات التي تمت دبلجته بالعربية.

يعد انمي سلاير هو الأشهر في مجال تحميل ومشاهدة الأفلام الأنمي بأعلى جودة حيث تصل إلى 4K وأهم مميزات التطبيق أنه يقوم بنشر الحلقات الجديدة أسبوعيًا أولًا بأول فور نزولها.

كما يدعم التطبيق ميزة تحميل المسلسلات والأفلام ثم مشاهدتها على الهاتف أو تشغيل وفتح الفيديو مباشرة “اون لاين” وقد تم تحميل التطبيق ملايين المرات منذ أن تم إطلاقه حيث تتيحه المنصة الشهيرة “APKpure”، ولكن عيبه الوحيد هو أنه منذ عام تقريبًا لم يحصل على أية تحديثات جديدة.

كيفية استخدام برنامج انمي سلاير2020 في البحث عن الفيلم المفضل

يجب أولًا تحميل التطبيق ثم فتحه تظهر صفحة تحتوي على سياسات الخصوصية التي حددها التطبيق عليك قراءة هذه السياسات بعناية وبعد ذلك اضغط على زر “موافقة”.

ثم ادخل إلى التطبيق وابدأ في إنشاء الحساب الخاص بك على الموقع فهذا الحساب سيعطيك عدة مميزات إضافية إلى جانب المميزات التقليدية الخاصة بالتطبيق ومنها ميزة “التواصل مع محبي الأنمي”، وميزة “إنشاء قائمة أنمي مفضلة” وحفظها في الحساب الخاص بك، وميزة تلقي إشعارات بالحلقات الجديدة من مسلسلات الأنمي الشهيرة.

بعد قيامك بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك ستظهر أمامك قائمة بكافة الحلقات الجديدة التي تمت إضافتها وعلى رأسها الحلقات المفضلة لديك.

قم بتحديد المسلسل أو الفيلم الأنمي الذي ترغب في مشاهدته ثم اضغط عليه لتفتح أمامك صفحة اختر منها إما مشاهدة المسلسل مباشرةً “اونلاين” وإنا تحميله إلى الهاتف حيث تستطيع تحميل الفيديو بأكثر من جودة.

لكي تتمكن من الحصول على فيديو الأنمي الذي ترغب في مشاهدته ستجد الأيقونة الخاصة بالبحث في قائمة توجد أعلى التطبيق، اضغط عليها ثم اكتب اسم المسلسل أو الفيلم الذي تريده سواءً كان باللغة الإنجليزية أو العربية وسوف يظهر أمامك فورًا.

مميزات برنامج أو تطبيق انمي سلايرanimeslayer

من خلال موقع المواطن نوضح بعض المميزات التي يتمتع بها برنامج انمي سلاير.

يدعم البرنامج تحميل الأفلام مباشرة على الهاتف بعدة جودات مختلفة اختر منها ما يناسبك وفق سرعة الإنترنت المتاحة لديك

تستطيع أيضًا عن طريق تطبيق “انمي سلاير” لمشاهدة المسلسلات والأفلام مباشرةً بدون تحميل.

التصميم الرائع : تم تصميم واجهة البرنامج بطريقة رائعة وجذابة وليست مثل التصميمات الخاصة بالبرامج المماثلة والتي تستهدف الربح من خلال الإعلانات، دون الاهتمام بشكل وتنسيق وترتيب المظهر العام للتطبيق أو الموقع.

: تم تصميم واجهة البرنامج بطريقة رائعة وجذابة وليست مثل التصميمات الخاصة بالبرامج المماثلة والتي تستهدف الربح من خلال الإعلانات، دون الاهتمام بشكل وتنسيق وترتيب المظهر العام للتطبيق أو الموقع. إتاحة قوائم خاصة بالأفلام والمسلسلات : يوجد بالتطبيق قسم يحتوي على لائحة تضم أشهر أفلام ومسلسلات الأنمي والأكثر تحميلًا في الوقت نفسه،وكذلك المسلسلات المقترحة للمشاهدة، مما يعطيك حرية الاختيار ويساعدك أن لم يكن لديك فكرة عن الأفضل أو لا تستطيع أن تقرر ماالذي يمكنك أن تشاهده.

: يوجد بالتطبيق قسم يحتوي على لائحة تضم أشهر أفلام ومسلسلات الأنمي والأكثر تحميلًا في الوقت نفسه،وكذلك المسلسلات المقترحة للمشاهدة، مما يعطيك حرية الاختيار ويساعدك أن لم يكن لديك فكرة عن الأفضل أو لا تستطيع أن تقرر ماالذي يمكنك أن تشاهده. قائمة للأنمي المفضل : يتيح التطبيق بوكمارك تحتفظ بجميع الأنمي المفضل بالنسبة لك والذي سبق أن قمت بمشاهدته ونال إعجابك، وأضفته سابقًا إلى قائمة المفضلة، وسوف تجده بسهولة إذا فتحت القائمة مجددًا فلن تحتاج إلى البحث مرة ثانية.

: يتيح التطبيق بوكمارك تحتفظ بجميع الأنمي المفضل بالنسبة لك والذي سبق أن قمت بمشاهدته ونال إعجابك، وأضفته سابقًا إلى قائمة المفضلة، وسوف تجده بسهولة إذا فتحت القائمة مجددًا فلن تحتاج إلى البحث مرة ثانية. سهولة البحث : يتيح برنامج انمي سلاير محركًا للبحث يمكنك البحث من خلاله عن أي فيلم أو مسلسل أنمي، ويقوم بترتيبها لك حسب شهرتها وإذا ما كانت متاحة أم لا.

: يتيح برنامج انمي سلاير محركًا للبحث يمكنك البحث من خلاله عن أي فيلم أو مسلسل أنمي، ويقوم بترتيبها لك حسب شهرتها وإذا ما كانت متاحة أم لا. الاختيار من فئة معينة : يتيح برنامج انمي سلاير عدة فئات يمكنك الاختيار من بينها الفئة المفضلة لك سواءً كانت تشويق، مغامرة، أكشن.

: يتيح برنامج انمي سلاير عدة فئات يمكنك الاختيار من بينها الفئة المفضلة لك سواءً كانت تشويق، مغامرة، أكشن. الدردشة : يوفر التطبيق ميزة الدردشة والتي يمكنك استخدامها لتقوم بإجراء محادثة مع أشخاص آخرين يستخدمون نفس التطبيق، حيث تستطيع أن توجه لهم أسئلة حول أفضل الأفلام أو المسلسلات، كما يمكنك أيضًا معرفة آخر أخبار الأنمي من حينٍ لآخر.

: يوفر التطبيق ميزة الدردشة والتي يمكنك استخدامها لتقوم بإجراء محادثة مع أشخاص آخرين يستخدمون نفس التطبيق، حيث تستطيع أن توجه لهم أسئلة حول أفضل الأفلام أو المسلسلات، كما يمكنك أيضًا معرفة آخر أخبار الأنمي من حينٍ لآخر. المشاركة والتعليق : يسمح تطبيق انمي سلاير بكتابة التعليقات على الفيديوهات كما يسمح أيضًا بمشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء على شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي.

: يسمح تطبيق انمي سلاير بكتابة التعليقات على الفيديوهات كما يسمح أيضًا بمشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء على شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي. التنبيه المستمر بالتحديثات : يرسل البرنامج تنبيهات لتكون على معرفة دائمًا بالتحديثات الجديدة وكذلك الأخبار والحلقات الجديدة وكل ما يخص عالم الأنمي، مما يوفر لك الوقت.

: يرسل البرنامج تنبيهات لتكون على معرفة دائمًا بالتحديثات الجديدة وكذلك الأخبار والحلقات الجديدة وكل ما يخص عالم الأنمي، مما يوفر لك الوقت. الترجمة إلى اللغة العربية: جميع حلقات وأفلام الأنمي التي يقدمها البرنامج مدعمة بترجمة عربية، ويمكنك أيضًا تغيير الواجهة الخاصة بالبرنامج إلى اللغة العربية، والأكثر من ذلك يمكنك البرنامج من التحدث إلى فريق الدعم الخاص بالبرنامج عند مواجهتك لأي مشكلة وتستطيع التحدث إليهم باللغة العربية.

كيفية تحميل برنامج انمي سلاير2020 اخر اصدار

برنامج انمي سلاير غير متاح على جوجل بلاي متاح فقط نسخة apk من البرنامج لهذا لن تستطيع البحث عنه على المتجر “جوجل بلاي” وذلك لأن التطبيق يخالف شروط المحتوى الخاصة بجوجل، لكن يمكنك تحميل برنامج انمي سلاير2020 اخر اصدارعن طريق “ميديا فاير” أو من باستخدام الرابط المباشر من هنا حتى تتمكن من تحميله مجانًا وبأقصى سرعة متاحة، ولكن النسخة المتاحة للتحميل خاصة بالأندرويد فقط، فهذا التطبيق لا يتيح نسخة خاصة بالآيفون.

للتحميل مباشرةً اضغط على الرابط في الأسفل ثم اضغط على “تثبيت التطبيق” وسوف يبدأ التطبيق بالتثبيت مباشرةً، عملية التثبيت لا تستغرق سوى عدة ثواني، انتظر حتى ينتهي التثبيت، وحينها سوف تظهر واجهة التطبيق أمامك.

عليك تنفيذ جميع الخطوات التي تم شرحها بالترتيب، لكي يمكنك الاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها برنامج انمي سلاير.

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