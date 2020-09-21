تحميل برنامج تهكير الالعاب للاندرويد

يعتبر تحميل برنامج تهكير الالعاب للاندرويد من الوسائل التي تمكن الشخص من الحصول على ألعاب مهكرة جاهزة بكل بساطة دون البحث عنها في المواقع حيث من خلال هذا البرنامج تستطيع التعرف على تهكير الألعاب والحصول عليها بكل بساطة.

برنامج تهكير الألعاب

أغلب هذه البرامج تحتاج إلى أذونات الروت حتى تستطيع أن تعدل على ملفات أي لعبة ولكن يوجد طرق كثيرة للحصول على الروت ومن أهمها برنامج كينج روت وiroot المعروفين عالمياً بقوتهم في هذا المجال.

ما المقصود ببرامج الهكر للألعاب

هي عبارة عن برمجيات وأدوات مصممة لهدف رئيسي وهو اختراق حماية الألعاب واختراق أكوادها رغبًة في تغيير شيء محدد مثل تغيير المحتوى بصورة عامة أو القيام بتهكر الشراء أو إضافة نقاط وأموال وتغيير مجرى اللعبة بصورة عامة.

يتواجد منه برامج قوية للغاية على الحاسوب وبعضها غير مشهور لأن جوجل تحظرها على أنها انتهاك للحقوق والبعض الآخر يتواجد على الهواتف الذكية وبالأخص على نظام الاندرويد على أنه نظام مصدره مفتوح.

تتمكن أي جهة من تطوير أي أداة مبنية على هذا النظام apk ويوجد بالفعل برامج عديدة لا تستطيع معرفة عددها وتقوم على مبدأ برامج هكر الألعاب وقد يحتاج بعضها إلى صلاحية الروت والبعض الأخر لا يحتاج إليها.

والتي تتمثل في: برنامج لوكي باتشر وفريدوم الروسي وكري هاك وهذه البرامج تتميز بالقوة والسلاسة في الاستهلاك وتقوم بمهمات عديدة ومن أبرزها: الشراء من الألعاب مجانًا من خلال فيزا وهمية بمعلومات وهمية وكسر المدة التجريبية وحذف التراخيص من البرامج والألعاب.

مكاسب تحميل برنامج تهكير الالعاب للاندرويد بدون روت

إضافة اللغة العربية الفصحى لأي برنامج أو لعبة لا تدعم العربية أو أي لغة أخرى بسلاسة.

يصبح الذهب والأموال وجميع الموارد لا تنتهي في الألعاب مثل: لعبة كلاش اوف كلانس مهكرة.

تصبح مهام اللعبة ومراحلها وأي شيء مغلق في اللعبة مفتوحة وتتمكن من فك القفل عنه لتتمتع باللعب بدون مقابل مادي.

تفعيل جميع المميزات المدفوعة في البرامج والألعاب بدون الشراء وتتمثل في السيارات والأسلحة النارية والدروع على حسب اللعبة.

التحكم في جو اللعبة وسرعتها وتفعيل كود جتيا ساندرياس من خلال هذه الأدوات.

عمل عمليات دفع عند شراء أي شيء من متجر الألعاب بصورة وهمية والحصول عليها.

معظم برامج هكر الألعاب 2020 تتميز بالسلاسة والبساطة حتى تتمكن من استعمالها.

القيام بإجراءات تغير مجرى اللعبة وإضافة مواد وحذف بعضها أو فتح الأقفال عن المزايا البريميوم.

تختيم أي مرحلة من أي لعبة بكل سهولة وبالتالي تتخلص من خصومك.

أفضل برامج تهكير الألعاب للاندرويد

تتمكن من تحميل برنامج تهكير الالعاب للاندرويد بكل بساطة ومن خلال موقع المواطن نوضح أهم هذه البرامج:

برنامج لوكي باتشر الأصلي

يعتبر تطبيق مشهور وله سيطرة مطلقة ويجب أن تقوم بتجربته لمرة واحدة على هاتفك لتهكير الألعاب الاندرويد بدون روت والقيام بحذف التراخيص والمدة التجريبية والعديد من المهام الأخرى.

ويقوم بمهام لا نستطيع إحصائها حيث تتمكن من تهكير اللعبة التي تريد الفوز بها وحذف كافة إعلانات جوجل منها وتجميد عمل أي برنامج يعمل في الشاشة الرئيسية للهاتف وتثبيت برنامج ليس أساسي وجعله أساسي.

ويمكنك تحميل البرنامج من هنــــــا مباشرة

برنامج الهكر الروسي

برنامج روسي قديم وتقوم الشركة بتحديثه بصورة منتظمة ويعمل على تهكير الشراء من داخل الألعاب والبرامج المتنوعة مثل لعبة subway عند عمل تطويرات فيها يجب الشراء والدفع من خلال فيزا ولكن عند استعمال البرنامج تقول بعملية الشراء بدون مقابل مادي داخل اللعبة أو التطبيق وهذا البرنامج ناجح مع اغلب الاندرويد بدون انترنت ولكن يعمل مع عدد ضئيل من العاب الأونلاين ويحتاج إلى أذونات الروت.

برنامج creehack الرائع

تطبيق حديث وغير مشهور عند العرب ولكنه يتميز بالسلاسة والسهولة في تهكير الألعاب ويتسم بقدرته على تهكير اي لعبة بدون الحاجة إلى أذونات روت ويتم استعماله من خلال فتح البرنامج ثم الدخول على لعبة للشراء منها بدون مقابل مادي وبكل سلاسة وهذا البرنامج بدأ في الانتشار بقوة على مواقع السوشيال ميديا ومن أبرزها: صفحات الفيس بوك التي تنشر كل حديث في البرامج والتطبيقات والألعاب بصيغة apk.

ويمكنك تحميل البرنامج من هنـــــــا مباشرة.

برنامج هكر الألعاب apk editor

هو برنامج تعديل ملفات الألعاب والتحكم فيها بصورة مطلقة ويعتبر من أفضل وأسهل مميزاته هو التمكن من تعريب أي برنامج أو لعبة بكل سلاسة وبدون روت وبأسهل الخطوات حتى تنتج نسخ من أي تطبيق معربة باسمك ويمكن تعديل أي برنامج وتغيير أيقونته وشاشة البداية واي شيء تريد تغييره.

ولتحميل هذا البرنامج من هنــــــا.

برنامج cheat droid

قنوات اليوتيوب ممتلئة بالشرح عنه ويستخدم في تهكير العاب الاون لاين والاوفلاين وأثبت نجاحه مع عدد كبير من الألعاب مثل: لعبة كلاش رويال مهكرة لعبة subway وألعاب أخرى كثيرة يعمل على زيادة الذهب والشراء من الألعاب بدون مقابل مادي وفتح كافة المميزات والتطويرات ويعمل على تعليمك كيفية تهكير العاب وتطبيقات الاندرويد بدون روت وحجمه صغير ومجاني وسهل الاستعمال ولا يحتاج إلى خبرة في التعامل.

أداة game guardian

من أشهر برامج التهكير ويقوم بتزويد النقود والمال وتعديل ملفات اللعبة بعد فتح التطبيق ومنحه الروت تقوم بفتح أي لعبة وتبدأ بلعبها ثم تضغط على أيقونة برنامج تهكير الألعاب وتقوم بإدخال عدد النقاط التي توصلت إليها في البرنامج وتبحث يظهر لك ملف مسئول عن السكور تضغط عليه ويظهر فراع تكتب فيه الرقم الذي تريده وانقر على ok وبعدها يتغير الرقم في اللعبة ويتم تهكيرها.

برنامج game killer

تتمكن من خلاله تهكير أي لعبة أندرويد بسرعة مذهلة ونسخته سنة 2020 أفضل وأقوى في فعاليتها وهذا البرنامج يدعم اللغة الانجليزية فقط لتتمكن من تفعيل أي خدمة مدفوعة بدون مقابل مادي ويحتاج إلى روت لتشغيله.

برنامج هكر الألعاب xmod games

من أكثر برامج تهكير الألعاب خطورة سواء كانت اونلاين أو اوفلاين مثل: لعبة clash of clans سيرفر fhx لعبة hay day لعبة clash royal وعلى سبيل المثال عند تهكير لعبة كلاش اوف كلانس تتمكن من عمل هجمات وهمية وكشف الفخاخ وكشف القرى التي يوجد بها كنز ومجوهرات وعمل هجوم تدريبي حتى تتأكد من قدرتك على الفوز وقوة الدفاعات.

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