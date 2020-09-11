تحميل برنامج تيمز teams مدرستي للكمبيوتر والايفون والأندرويد

تحميل برنامج تيمز teams مدرستي

برنامج مايكروسوفت أحد برامج الاجتماعات الإلكترونية المستخدمة بنظام منصة مدرستي ولذلك يجب التعرف على كيفية تحميل برنامج تيمز teams مدرستي الذي يمكنك تحميله لنظام أندرويد بكل سهولة من خلال الإنترنت.

نبذة عن تطبيق تيمز وزارة التعليم

أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على ضرورة تحميل برنامج تيمز teams مدرستي لما له من فائدة كبيرة بالنسبة للطلاب على منصة مدرستي فهو يمكنهم من متابعة الدروس الخاصة بهم والتعرف على الجدول الدراسي بالإضافة إلى متابعة المعلم والتفاعل معه بشكل مباشر من خلال التطبيق.

كما يمكن للطلاب من خلاله أداء الواجبات الدراسية والأنشطة اليومية للمنصة وغيرها من الأمور الهامة التي يمكنك الاستفادة منها عند تحميلك لبرنامج تيمز.

تحميل برنامج تيمز teams مدرستي

برنامج تيمز أحد أهم برامج شركة مايكروسوفت الذي عن طريقه يتم شرح الدروس على منصة مدرستي الإلكترونية والعديد من الطلاب يجدون في تحميل البرنامج على الهواتف الذكية أو على الكمبيوتر والأجهزة اللوحية بشكل عام طريقة مناسبة جدًا لمتابعة دروسهم الخاصة بمنصة مدرستي.

ولذلك سوف نبين لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن طريقة تحميل برنامج تيمز teams مدرستي للأجهزة اللوحية سواء كانت كمبيوتر أو أيفون وغيرها من خلال السطور القادمة.

برنامج تيمز teams مدرستي للكمبيوتر

يمكنك تحميل برنامج تيمز teams مدرستي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بإتباع العديد من الخطوات البسيطة والهامة التي تمكنك من تحميل البرنامج وتصطيبه على الجهاز الخاص بك والاستفادة منه بشكل مباشر بإتباع الآتي:

توجه إلى مايكروسوفت تيمز من خلال متصفح الإنترنت الخاص بك.

ثم النقر على زر تنزيل برنامج تيمز من القائمة العلوية التي تتواجد في الصفحة.

ثم النقر على زر التنزيل إلى سطح المكتب ثم النقر على تنزيل تيمز.

عليك الانتظار قليلاً إلى أن يتم تحميل ملف البرنامج وبعدها قم بتشغيل الملف على الجهاز.

قم بتشغيل البرنامج بشكل مباشر بعد التحميل من الموقع والتنصيب على الجهاز الخاص بك.

بعدها قم بالضغط على تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم ثم النقر على زر التالي.

بعدها قم بإدخال كلمة المرور ثم النقر على زر تسجيل الدخول مباشرة.

كيفية الدخول إلى برنامج تيمز

أتاحت لنا وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إمكانية تسجيل الدخول لمنصة مدرستي من خلال برنامج تيمز ويمكنك الحصول على البيانات المتعلقة بالتسجيل على المنصة من خلال البرنامج ثم القيام بتسجيل الدخول عن طريق هذه الخطوات:

أول شيء ستتوجه إلى موقع توكلنا من خلال متصفح الإنترنت.

ثم القيام بتنزيل الإصدار الذي يناسبك ثم تفعيله على الهاتف أو الجهاز الخاص بك.

بعدها قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية بعد القيام بتسجيل دخولك أو القيام بتفعيل حساب جديد.

ثم قم بالنقر على زر منصة مدرستي من خلال كلمة حسابي.

ثم اضغط على زر اسم المستخدم ثم اضغط على زر الإرسال الذي يتواجد في النافذة المنبثقة على الصفحة.

سوف يقوم البرنامج بإرسال رسالة نصية تحمل كلمة مرور خاصة.

ثم انتقل إلى منصة مدرستي بشكل مباشر عن طريق الإنترنت.

ثم اضغط زر تسجيل الدخول لحساب مايكروسوفت.

قم بإدخال اسم المستخدم ثم اضغط على زر التالي.

بعدها قم بإدخال كلمة المرور وبعدها قم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

تحميل برنامج تيمز teams للهاتف

حرصت شركة مايكروسوفت على توفير نسخ مناسبة من برنامج تيمز للجوال متاح لأنظمة الأندرويد وأنظمة ios ويمكنك تحميلها والاستفادة منها بشكل مباشر للأندرويد عن طريق متجر بلاي من هنــــــا مباشرة.

ويمكنك أيضًا تحميل مايكروسوفت تيمز لأجهزة التي تعمل بنظام ios والاستمتاع بجميع الخدمات التي يقدمها للطلاب من آب ستور عن طريق هذا الرابـــــط مباشرة.

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