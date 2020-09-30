تحميل برنامج فتح المواقع المحجوبة مجانا للكمبيوتر ويندوز 10

يبحث الكثير عن طريقة لـ تحميل برنامج فتح المواقع المحجوبة مجانا للكمبيوتر ويندوز 10 لأن يوجد الكثير من المواقع التي نريد رؤية ما عليها ولكنها هناك قوانين وسياسات ربما تكون دولية تمنع من فتحها على الأجهزة.

برنامج vpn

ضمن التقرير الذي يوضحه موقع المواطن والذي أوضح فيه أن نسبة تحميل برنامج فتح المواقع المحجوبة مجانا للكمبيوتر ويندوز 10 والذي يطلق عليه vpn تتزايد وهذا يرجع إلى قوة هذا البرنامج في حماية ما يوجد على الأجهزة من صور وملفات من الممكن أن تسرق نتيجة فتح مواقع محجوبة من خلال شبكات إنترنت عامة.

حيث أن برنامج vpn يعمل على عدم إظهار أي معلومات تخص المستخدم من حيث كلمات سر أو أرقام بطاقات الائتمان أو الهوية وهذا يتم من خلال تشفيره لكل هذه المعلومات السرية فلا تظهر أمام أي برنامج تجسس حيث أن يظهر لبرامج التجسس أنك تقوم بالبحث من أكثر من مكان وهذا بسبب تغير عنوان ip مع كل عملية بحث تتم.

بمجرد تحميل برنامج vpn فإن المستخدم يستمتع بمميزات عديدة منها أنه البرنامج يمحي أي تفاصيل عن عملية البحث مثل تاريخ العملية وتوقيتها وكلمة السر الذي تم إدخالها في أحد عمليات البحث لذلك هو درع الحماية من أجل القيام باتصالات عبر شبكة الإنترنت محمية.

برنامج windscribe

لمن يستفسر عن أفضل برامج فتح المواقع المشفرة عليه بـ تحميل برنامج فتح المواقع المحجوبة مجانا للكمبيوتر ويندوز 10هو برنامجwindscribe الذي يستخدم في فتح المواقع المشفرة ويتميز بمجانيته وعدم احتياجه إلى إنترنت سوى بمقدار عشرة جيجا بايت يتم تجديدهم كل ثلاثين يوم من خلال انترنت هوائي أو باقة.

من خلال هذا البرنامج يستطيع الشخص أن يقوم بالربط بين عدةأجهزة في أن واحد من خلاله كما أنه يقدم للمستخدم خدمة حجب الإعلانات التي تستخدم كنوع من روابط التجسس والمراقبة وهذا يجعل الأجهزة تتمتع بنظام أمان قوي يعمل على تشفير بيانات ومعلومات المستخدم بحيث يستخدم الشبكات الهوائية العامة بمنتهى الأمان.

وأخيرًا يمكن سرد مميزات البرنامج على ويندوز 7 و10 أنه قادر على فتح أي موقع مشفر يريد المستخدم الدخول عليه بالإضافة إلى أن المستخدم بإمكانية تغيير ip الذي يخص الدول بمنتهي السهولة كل هذا إلى جانب منع عرض إعلانات غير مرغوب بها.

برنامج turbo vpn

يعتبر أقوى برنامج فتح المواقع المحجوبة على أجهزة الكمبيوتر والتي تمنع قوانين البلد وسياستها فتحها وإتاحتها للإفراد الشعب بالإضافة إلى أن بمجرد تحميله وتشغيله فإن المستخدم يستطيع الحفاظ على بياناته من أي برنامج هكر يريد سرقتها لأنه يحمي بيانات المستخدم من الاطلاع عليها من قبل أي فرد يريد التجسس عليه.

يتميز هذا البرنامج بأنه مجاني لا يفرض أي رسوم على مستخدميه حيث أنهم يستخدموه بمنتهى الحرية دون الخوف من سحب كبير من سرعة الإنترنت أو أخذ أموال باهظة مقابل القيام بوظيفته بالإضافة إلى حماية البيانات والتي تتضمن نقاط الاتصال التي يطلق عليها هوت سبوت وإخفاء كلمات السر وأرقام سرية تخص بطاقات الائتمان.

هذا البرنامج يمكن أن يعمل على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز 7 أو 10 وأجهزة الهواتف الذين يعملون بخاصية الجيل الثالث ذات أنظمة الـ udp وtcp كما أنه لا يحتاج إلى مساحة كبيرة من أجل تحميله على الأجهزة بجانب عمله بمنتهى السهولة فهو لايحتاج سوا نقرة واحدة لكي يعمل.

برنامج vordvpn

هذا البرنامج صنف كأفضل برنامج فتح المواقع المحجوبة ولكنه يحتاج رسوم لذلك لم نجد الكثير يقومون بتحميله نظرًا لعدم مجانيته ولكنه به مميزات وهي إزالة أي بيانات تخص المستخدم وحجبها مما يصعب على الهكر أن يقوموابتهكير حسابات أو أجهزة الأشخاص الذي تعاملون مع هذا البرنامج.

يعمل على أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بيوندوز 7 أو 10 وهذا ما جعل أكثر من مائتي وخمسون شخص يتهافتون على تحميله تاركين أمر عدم مجانيته ولكن الشركة المصنعة له حاولت تقديم تسهيلات تخص رسومه.

حيث أنها أتاحت البرنامج للشراء بمبلغ حوالي ثلاثة وثمانون دولار يدفعون بشكل مقدم هذه الرسوم تضمن عمل البرنامج لمدة أثنى عشر شهر، أو دفع أثنى عشر دولار كل شهر، كما أن يتميز برنامج نورد في بي أن أنه يتيح للمستخدم ربط خمسة أجهزة ببعض ووضعهم في نظام الحماية ودمجهم إليه.

وبالتالي فلا يحتاج المستخدم أن يقوم بشراء هذا البرنامج على كل جهاز يمتلكه من أجل توفير الأمان لبياناته التي توجد على كل جهاز كما أن بناءًا على هذه الميزة من يريد شراء البرنامج ودفع قيمته بشكل مسبق لثلاث سنوات فإنه يحصل على خصم يصل إلى خمسة وسبعون بالمائة من قيمة الشراء.

برنامج cyber ghost

إن الشركة المصنعة لهذا البرنامج كانت تتطلع لمستقبل أفضل في مجال حماية البيانات من السرقة لذلك أنتجت هذا البرنامج الذي حظي بالتحميل الكثير من قبل المستخدمين نظرًا لأنه أفضل برنامج فتح المواقع المحجوبة ولأنه سهل الاستخدام لأن يحتوي على أزرار تقوم بعدة وظائف بمجرد النقر عليها.

وبسبب قوة البرنامج في حماية البيانات فإن يحمل من الكثير من الأفراد على مستوى ستين دولة من أجل تشغيله على الحواسيب الآلية التي تعمل بنظام ويندوز 7 و10 بالإضافة أنه لا يطلب من المستخدم إدخال أي بيانات تثبت هويته للبرنامج مثل الاسم الحقيقي فهو يحتاج البريد الإلكتروني فقط لا غير.

هذا البرنامج به عيب واحد وهو أنه غير مجاني فهو يحتاج إلى دفع أربعة دولار كل شهر أو دفع ستة وثلاثون دولار كل ثمانية عشر شهر.

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