تحميل برنامج tutu app للايفون

هل تبحث دائمًا عن طريقة تجعلك تتمكن من تحميل تطبيقات بلس والألعاب المهكرة لهواتف آيفون بكل سهولة بالإضافة إلى توفير تحديثات لهذه التطبيقات والألعاب لذا سنوضح لك طريقة تحميل برنامج tutu app للايفون، كما يطلق عليه أيضًا الأرنب الصيني.

برنامج الأرنب الصيني

قبل أن نتعرف على كيفية تحميل برنامج tutuapp للآيفون أحدث إصدار فيجب أيضًا أن نتعرف في البداية على برنامج الأرنب الصيني حيث أنه يعد إحدى متاجر الآيفون التي تكون متوفرة لنظام ios لتوفير التطبيقات والبرامج البلس وكل التطبيقات الغير رسمية الخاصة به لهواتف آيفون.

كما يعد الأرنب الصيني من أفضل المتاجر التي من الممكن أن يتم استخدامها كبديل للمتجر الرسمي حيث يوجد فرق كبير فهذا المتجر يوفر للمستخدم جميع التطبيقات التي يحتاجها مثل يودل بلس وكت برو.

كما أن هذا متجر متوفر مجانًا لهواتف الآيفون وقد كان متوفر بنسخة لهواتف الأندرويد ولكن كان يقف المتجر باستمرار بسبب توقف شهادات التطبيق من خلال شركة آبل لأن الشركة تعتبر متجر توتو أب مخالف لسياسات الاستخدام.

ثم قامت شركة آبل بعد ذلك بمحاربة متجر الأرنب بكل الطرق الممكنة والحل كان هو أن يتم استخدام أداة نسيتول حتى يتم منع إيقاف متجر الأرنب الصيني والنسخة موجودة حاليًا من برنامج الأرنب نسخة مدفوعة.

ومن الممكن أن يتم الحصول عليها مقابل 19 دولار في السنة ومن الممكن أن يتم الدفع بوسائل متنوعة.

وقد تم إيقاف نسخة هذا البرنامج المجانية بشكل كامل بسبب الضغط الشديد الذي وقع على المتجر بسبب توقف الشهادات الخاصة به وبعد ذلك قرر المطور بأن يتم تحويل المتجر لنسخة مدفوعة فقط.

النسخ المتوفرة من برنامج tutuapp لكل الأجهزة

قبل أن نتعرف على كيفية تحميل برنامج tutuapp للايفون أحدث اصدار فيجب أن نتعرف على النسخ المتوفرة من هذا البرنامج لكل الأجهزة حيث يوجد بعض النسخ من هذا البرنامج وهم:

برنامج الأرنب الصيني للآيفون: فهذا البرنامج متوفر بشكل أساسي لكل هواتف الآيفون.

كما أن هذه النسخة المدفوعة متميزة ومدعومة بشكل كبير لأنها مدفوعة وليست مجانية وتتوافق مع جميع إصدارات نظام ios وبالتالي فهي تتوافق مع كل هواتف آيفون.

النسخة الخفيفة توتو أب لايت: هذه النسخة قد تم توفيرها من قبل مطور المتجر لاستخدامها كبديل للنسخة الكاملة عندما كانت متوفرة بشكل مجاني.

ولكن الآن تعد البديل المجاني في حالة إذا لم تكن ترغب في شراء النسخة الكاملة من المتجر ولكن هذه النسخة متوفرة بمميزات قليلة جدًا لأنها مجانية وليست مدفوعة.

الأرنب الصيني للاندرويد: هذه النسخة متوفرة لجميع هواتف الأندرويد، كما أنها تمكن المستخدم من تحميل كل التطبيقات التي يقوم بتوفيرها سوق بلاي.

وذلك بجانب أنك تستطيع من خلال هذه النسخة أن تقوم بتحميل جميع تطبيقات البلس مثل واتس اب الأزرق أو واتساب بلس، كما أنها متاحة بشكل مجاني على عكس النسخة الخاصة بالآيفون.

كيفية تحميل برنامج tutuapp للايفون

لكي تقوم بتثبيت برنامج tutuapp على الآيفون أو الآيباد ستحتاج إلى أن تحصل على مساعدة من خلال متجر تطبيقات آخر ويوجد الكثير من المتاجر التي من الممكن أن تستخدمها.

ولكن يوصى موقع المواطن بأن تقوم بتحميل متجر App Valley لأن هذا المتجر يتيح للمستخدم الوصول إلى الكثير من التطبيقات الأخرى.

ولكي تقوم بتثبيت هذا المتجر على الآيفون قم بالضغط هنا مباشرة.

وبعد أن يتم تحميل صفحة الويب كاملة قم بالضغط على تثبيت البرنامج وسوف يتم توجيهك إلى الإعدادات التي سوف تطلب منك أن تقوم بتثبيت ملف تعريف هذا البرنامج فقم فقط بالضغط على تثبيت وسوف تنتهي المهمة بذلك.

وبعد أن يتم تثبيت ملف تعريف المتجر بنجاح سوف ترى أيقونته موجودة على الشاشة الرئيسية لجهاز الآيفون الخاص بك فقم بفتح هذا المتجر عن طريق قسم البحث.

ثم ابحث عن متجر توتو أب وبعد أن يظهر لك فقم بالضغط عليه لكي يتم التوجه إلى التطبيق، ثم اضغط على احصل لكي يتم تثبيت التطبيق وتحميله على جهاز الآيفون الخاص بك.

وقم بالاستمتاع بعد ذلك بالكثير من التطبيقات والألعاب المختلفة الخاصة بجهاز الآيفون والآيباد كل هذه التطبيقات تكون مدفوعة لكنها مجانًا عن طريق متجر توتو أب ومن ضمن هذه التطبيقات والألعاب سناب شات بلس أحدث إصدار وانستغرام بلس وواتساب بلس بدون جلبريك.

مميزات تحميل برنامج الأرنب الصيني للآيفون والآيباد بدون جيلبريك

بعد أن تم توضيح طريقة تحميل برنامج tutuapp للايفون أحدث إصدار فيجب أيضًا أن يتم توضيح مميزات تحميل برنامج الأرنب الصيني للآيفون والآيباد بدون جيلبريك.

فيوجد بهذا البرنامج العديد من المميزات المختلفة التي يمنحها للمستخدم ليسهل عليه الكثير من الأمور، ومن ضمن هذه المميزات ما يلي:

لا يحتوي برنامج tutuapp على أي إعلان من الإعلانات المزعجة.

لا يحتاج هذا البرنامج من المستخدم أن يقوم بإنشاء حساب خاص.

لا يوجد أي مشاكل متوفرة لدي برنامج الأرنب الصيني الذهبي للآيفون.

هذا المتجر يحتوي على اللغة الإنجليزية ولا يكون باللغة الصينية فقط.

متجر الأرنب الذهبي توجد به استقراريه للتطبيقات.

كل التطبيقات التي يتم تحميلها من برنامج الأرنب الصيني للآيفون تكون بشكل مجاني وبدون أي مشاكل.

كما أنه من الممكن أن يتم تحميل متجر الأرنب الصيني المدفوع بشكل مجاني وغيرهم من الكثير من المميزات الأخرى.

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