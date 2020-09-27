تحميل سناب شات القديم للايفون

حاز برنامج سناب شات على إعجاب العديد من المستخدمين للهواتف نظرًا لكونه برنامج مختلف وبه العديد من المزايا والمواصفات لذلك يبحث الناس كثيرًا عن طرق تحميل سناب شات القديم للايفون.

تطبيق سناب شات

هذا التطبيق من التطبيقات الجميلة والجذابة والتي تستحق التنزيل من قبل المستخدمين، بالإضافة إلى أنه نال إعجاب العديد من الناس فهو عبارة عن برنامج كاميرا للتصوير باستخدام مجموعة من الفلاتر المضحكة والجميلة والتي تجعل الوجه صافي وجميل بل وتغير في الخلفيات والأشكال بشكل جديد.

يمكنك التقاط أروع الصور واللحظات السعيدة من خلال برنامج سناب شات، لم يقتصر على الصور الفوتوغرافية فقط بل يمكنك التقاط وتسجيل بعض مقاطع الفيديوهات القصيرة باستخدام فلاتر مختلفة أيضًا، مع تقديم مجموعة أخرى من الخدمات للمستخدم.

حيث لم يقتصر تطبيق سناب شات على التصوير فقط، بل يمكنك أن تقوم بجعل الصور يتم حفظها بشكل تلقائي على ملفات هاتفك المحمول، بالإضافة إلى أنه يعتبر موقع للتواصل الاجتماعي أيضًا، فيمكنك إضافة أصدقاء ومتابعين لك إمكانية وضع حالة أو ما تعرف بالقصة على البرنامج من الصور التي تقوم بالتقاطها.

هذه الحالة أيضًا تتلاشى بعد 24 ساعة فقط، ويمكنك تجديدها كما تشاء مع تحديد من يريد رؤية حالاتك وقصصك.

تطبيق سناب شات القديم

يبحث بعض الناس عن طرق مختلفة لتحميل التطبيق القديم حيث في بعض الأحيان قد تحتاج إلى النسخ القديمة لهاتفك سواء كان نوعه آيفون أو أندرويد، وهذا لأنه يكون ذو مساحة أقل ولا يحتاج إلى انترنت مثل التحديث الأخير فضلًا عن كونه خفيف يمكن أن يعمل على جميع الهواتف الخفيفة والصغيرة.

فإذا كان هاتفك صغير الحجم سواء كانت مساحة أو رامات أو إصدار الآيفون أو الأندرويد نفسه قديم فأنت لا تستطيع تشغيل سناب شات الإصدار الحديث، لذلك تحتفظ بعض المواقع بالإصدارات القديمة للجوء إليها في هذه الحالات.

ومن الجدير بالذكر أنه التطبيق الإصدارات القديمة الخاصة به لا تفرق كثيرًا عن الإصدارات الحديثة، بل هي نفس المميزات والمواصفات بل يختلف شكل البرنامج نفسه او طرق حفظ الفيديوهات وبعض الفلاتر التي يتم تحديثها يوميًا من خلال اتصال التطبيق بالإنترنت ولكن في النهاية المحتوى والمميزات واحدة.

تحميل سناب شات القديم للايفون

حتى يتم الحصول على الإصدار القديم من تطبيق سناب شات القديم للأيفون لابد من توافر مجموعة من الشروط والخطوات التي لابد من اتباعها حتى يتم الحصول على الإصدار القديم او تحويل البرامج النسخة الحديثة غلى القديمة، وبالتالي حتى تتم هذه الخطوة بنجاح لابد من:

التأكد أن هاتفك الأيفون يحتوي على تطبيق سناب شات وتم تثبيته بنجاح.

تفعيل جلبريك على الهاتف بشكل صحيح.

أن يكون لديك اتصال بالإنترنت بسرعة عالية.

بعد التأكد من توافر جميع هذه الشروط نبدأ في خطوات الحصول على الإصدار القديم من التطبيق، ويذكرها موقع المواطن في النقاط التالية:

الدخول أولًا إلى الجلبريك والانتقال إلى متجر السيديا.

ومن هذا المتجر قم بالبحث عن المصادر source.

في قائمة المصادر سوف تجد في أعلى يسار الصفحة زر edit أو تحرير قم بالضغط عليها.

ومن ثم في يمين أعلى الشاشة قم بالضغط على أمر add ومن ثم قم بنسخ هذا الرابط في الخانة http://cokepokes.github.io.

ومن ثم قم بالضغط على أمر إضافة مصدر.

وانتظر لحظات حتى يتم اكتمال الإضافة.

اذهب مرة أخرى إلى متجر السيديا واكتب اسم الأداة appstore++ واختيارها من نتائج البحث.

سوف تجد الأداة التي قمت بالبحث عنها موجودة بالفعل وهذا يدل على الخطوات الصحيحة، ومن ثم قم بتثبيت الأداة.

بعد ذلك سوف تتجه إلى آب ستور والبحث عن التطبيق والضغط على كلمة open واختيار إصدار أقدم والضغط على تحميل.

تحميل سناب شات للأيفون

بعد التعرف على طريقة تحميل سناب شات القديم للايفون فأنت أيضًا في حاجة إلى معرفة تحميل التطبيق من خلال المتجر وبالإصدار الحديث حيث يحتوي على مميزات ومواصفات أعلى وأكثر من الإصدارات القديمة، ويمكنك أن تقوم بتحميله من خلال الدخول على متجر آب ستور والبحث عن التطبيق بالاسم.

أو الضغط هنـــــــا والدخول تلقائيًا إلى صفحة التحميل والضغط على زر التحميل ومن ثم انتظر لحظات حتى يكتمل التحميل، والبدء في استخدام التطبيق.

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