تحميل فيديو من اليوتيوب mp3

عندما تريد أن تبحث عن طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب mp3 تبحث عن متصفحات تمكنك من هذا وتكون طريقة استخدامها سهلة وبسيطة حتى يسهل عليك التعامل معها وتحميل الفيديو بسهوله.

أنواع المتصفحات

تعددت المتصفحات التي تمكنك من تحميل اليوتيوب إلى أي صيغة تريدها وسيذكر لنا موقع المواطن هذه المتصفحات وطرق أخرى لا تعتمد على تطبيقات.

طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب mp3

إذا رغبت في تحميل فيديو من اليوتيوب mp3 أو أي صيغة اخرى مثل الصيغ الأتية (إم بي سي ثري- إم بي سي فور- AV1HD- WAV-FLV-AV1-MOV)، يمكنك تحميلها وبكل سهولة ودون اللجوء إلى تحميل تطبيق آخر وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الخطوة تعتمد على حرفين ss ففي هذه الخطوة لا تحتاج إلى تطبيق ستتمكن من تحميل الفيديو إلى أي صيغة ترديها من خلال هذين الحرفين.

وذلك إنك إذا رغبت في تحميل فيديو ديني مثلاً إلى إم بي سي ثري ستقوم بتظليل كل اللينك الخاص بالفيديو عندما تضع الفارة علية بالضغط مرة من خلال CLICK يمين.

ثم قم بكتابة الحرفين SSمكان اللينك الذي قمت بإزالته.

بعد كتابة الحرفين قم بالضغط على زر الدخول ستجد أن اليوتيوب قام بفتح لك صفحة جديدة.

قم بالضغط على أيقونة تحميل.

ستجد لك قائمة مكتوب فيها اختيار الصيغة التي تريدها.

فمثلاً إذا قمت بإختيار تحويل الفيديو الديني إلى صيغة إم بي ثري.

قم بإختيار الصيغة المناسبة وستجد أنه قام بتحميل الفيديو وتحويلة إلى الصيغة التي إختارتها وهي إم بي ثري.

طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب mp3

يوجد طريقة آخري لتحويل الفيديو من اليوتيوب إلى أي صيغة من خلال بعض المواقع مثل كروم وفايرفوكس وأوبرا وسفاري.

تحميل اليوتيوب من خلال موقع تورش بروسيسير torch browser

يعتبر متصفح تورش بروسيسر من ضمن المتصفحات الخاصة بالإنترنت الخفيفة المدعومة من جوجل كروم.

حيث يمكن المستخدم من فتح الإنترنت والبحث عن المواقع بكل سهولة بدون أي تقطيع للإنترنت.

كما أنه يسهل على المستخدم تحميل فيديو من اليوتيوب mp3 بكل سهولة.

بكل سهولة. يتميز هذا المتصفح بأنة مجاني لا يطلب من المستخدم دفع أي مصاريف فيه.

يعتبر متصفح تورش بروسيسور من ضمن أبناء متصفح كروميوم فهو أداة له فالعالم يقبل على متصفح كروميوم لأنه متطور وحديث.

وأيضًا متصفح تورش فالداعمين له حول العالم يقومون بتطويرة وضع علية اللينكات الجديدة وأيضًا المستخدم يمكنه تحميل كل ماهو جديد من على متصفح تورش بروسيسور.

كيف يمكن تحميل متصفح تورش بورسيسر

يمكنك الدخول على الصفحة الخاصة بالنت على جهاز الكمبيوتر أو اللاب الخاص بك.

بعد ذلك كتابة تورش بروسيسور في خانة البحث.

سيظهر لك في أول عملية بحث قم بتحميله.

بعد تحميله ستجده ينزل باللغة الإنجليزية قم بالدخول إلى الإعدادات وتغيير اللغة إلى العربية.

عن طريق الدخول على صفحة الإعدادات ستجد الأوضاع اللغة العربية.

ستجد امام اللغة العربية ثلاث نقاط قم بالضغط عليها.

سيظهر لك خانة تقوم بالضغط على تفعيل اللغة العربية حتى تستطيع التعامل مع المتصفح.

مميزات برنامج تورش بوروسيسور

يتميز برنامج تورش بروسيسور بأنه من المتصفحات الخفيفة التي تجعلك تتصفح المواقع في أسرع وقت لأنه مدعوم من المتصفح كروميوم إذا حاولت مقارنتهبأى متصفح ستجده هو في الصدارة.

تجد هذا المتصفح مترجم بجميع اللغات سواء كانت عربية أو إنجليزية أو فرنسية ويمكنك تغير إلى اللغة التي ترغب بها.

كما أن متصفح تورش يتميز بأنك تتحرك من صفحة من صفحات البحث إلى صفحة أخرى دون اللجوء إلى الخروج فهو لديه الكثير من النوافذ للتصفح.

يمكنك متصفح تورش من وضع لك أدوات لكي تساعدك في عملية البحث كما أنه يطرح عليك ما يمكنك البحث به.

متصفح تورش يظهر لك كل ما يتعلق بالأشياء التي تريد تحميلها دون أن تقوم بكتابتها والبحث عنها فهو متصفح في غاية من الذكاء.

يوجد بمتصفح تورش بروسيسور ملفات التورنت.

أثناء التحميل من برنامج تورش بروسيسور لا يمكنك تحميل تطبيق آخر فهو كافي للتحميل من عليه فيدعم صيغة أى تحميل.

يمكنك متصفح تورش من سماع أي صوت وتشغيله فهو معرف لجميع الصوتيات ولا يحتاج لتطبيق معه.

كما أن هذا المتصفح براي من إستخدموه من الملايين آمن جداً.

ومن اهم ما يميز هذا التطبيق هو تحميل الفيديوهات من علية وبسهولة دون اللجوء إلى تحميل برنامج آخر معه.

لا يحتاج برنامج تورش بروسيسور إلى من هو خبره في مجال تحميل واستخدام المتصفحات فيتيح التطبيق لجميع المستخدمين من التصفح دون الحاجة إلى خبرة.

أنواع عديدة للمتصفح تورش بروسيسور على حسب الويندوز

يوجد العديد من أنواع المتصفح يمكنك تحميلها على حسب نوع الويندوز لديك فهناك:

متصفح تورش ماك يمكنك تثبيته علية ولكن لابد من إضافة ويندوز وهمي معه.

متصفح تورش ويندوز ten كامل يمكنك التحميل من عليها بكل سهولة إذا كان الكمبيوتر يدعم ويندوز ماك.

متصفح تورش 64 بت 32 هذا يعتبر من أجمل المتصفحات حيث يمكنك من تحميل فيديو من اليوتيوب mp3 على الكمبيوتر الخاص بك أو اللاب دون الحاجة إلى برامج أخرى.

على الكمبيوتر الخاص بك أو اللاب دون الحاجة إلى برامج أخرى. يوجد في هذا المتصفح خاصية ميديا جرابير التي يمكنك من تصوير أي ملف لوحدها.

يوجد بمتصفح تورش 64 بت 32 خاصية تنزيل ملف التورنت وهي خاصية سريعة.

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