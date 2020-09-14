تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر

من أشهر الألعاب التي نالت إعجاب الكثير من الناس حول العالم في الفترة الأخيرة هي لعبة ببجي والتي يريد الكثير منهم تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر أو الهاتف بطرق مختلفة للاستمتاع بها.

لعبة ببجي PUBG

في الفترة الأخيرة وقبل عامين تقريبًا تم انتشار لعبة جديدة بين الشباب عامة من الرجال والفتيات تعرف باسم لعبة ببجي أو PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUNDS فمنذ صدورها فهي نالت ملايين من المشاهدين واللاعبين حول العالم حيث توفر متعة جديدة ونوع مميز وشيق من اللعب والحروب.

حيث أنها من الألعاب التي تعتمد على البقاء للأفضل، بمعنى أن هناك يتم اشتراك أكثر من 100 فرد في اللعبة ومن يبقى في النهاية لوحده هو من يفوز في المباراة وهكذا يتم الحصول على هدايا وملابس وبالإضافة إلى الارتقاء في المستويات والحصول على تصنيفات وأسلحة أعلى وأفضل.

تم إنشاء فكرة هذه اللعبة في نهاية عام 2017 ولكنها لم تتوفر سوى على الاكس بوكس وبعض أجهزة الألعاب المختلفة، ولكن في نهاية عام 2018 تم تف إصدارات مختلفة من لعبة ببجي للعمل على جميع أجهزة الهواتف المحمولة التي تدعم الشروط وأجهزة الكمبيوتر الشخصية أيضًا.

تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر

يمكنك أن تقوم بالاستمتاع بلعبة ببجي من خلال العمل من على الكمبيوتر، حيث يعتبر من أفضل أنواع اللعب حيث يقلا العديد من الناس عن استخدامها على الهاتف المحمول، حيث الشاشة الكبيرة والخط الواضح ورؤية الأعداء بسهولة أيضًا.

لا تختلف اللعبة على الكمبيوتر عن الهاتف بل هي نفس الإعدادات ونفس الأزرار والتطبيقات، بل يمكنك ان تجد اختلاف بسيط في الرسومات أو الألوان ولكنها شيء لا يذكر، يمكنك ان تقوم بتحميل اللعبة من خلال الانتقال إلى صفحة التحميل الخاصة بهذا من خلال الضغط هنــــــــــا.

بعد ذلك سوف تنتقل إلى صفحة التحميل المباشر وتجد أمامك صورة كاملة للعبة وأسفل هذه الصورة زر التحميل أو download قم بالضغط عليه حينها سوف يبدأ التحميل مباشرةً، بعد ذلك قم بتثبيت اللعبة على الجهاز وأبدأ في الاستخدام واختيار الشخصية المفضلة لديك.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي على الكمبيوتر

حتى يتم تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر بشكل صحيح ويتم تشغيلها دون أي أخطاء أو عقبات لابد ان يكون هناك بعض المتطلبات التي يجب أن تتوفر في الجهاز الخاص بك، هذه المتطلبات تتعلق بيانات الجهاز من الرامات والذاكرة وبعض البرامج التي تساعد على فتح اللعبة أو ما يعرف بمحاكي تشغيل اللعبة.

يذكر موقع المواطن المتطلبات التي يجب أن تتوفر في جهازك الشخصي في النقاط التالية:

نظام التشغيل : 64 بت ويندوز

: 64 بت ويندوز المعالج : AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K.

: AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K. الذاكرة : 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. الرسومات: نفيديا GTX 1060 6GB أو أفضل.

هذه المتطلبات التي لابد أن تتوفر حتى يتم تشغيل اللعبة بكل صحيح وسريع دون أي توقف أو مشاكل، ويذكر أيضًا الموقع أن هناك متطلبات أقل يمكن أن تساعد على تشغيل اللعبة أيضًا في حالة عدم توافر هذه المتطلبات السابقة، وهي:

نظام التشغيل : 64 بت ويندوز 7، ويندوز 8.1، ويندوز

: 64 بت ويندوز 7، ويندوز 8.1، ويندوز المعالج : Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300.

: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300. الذاكرة : 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

: 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. الرسومات : Nvidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB DirectX: الإصدار

: Nvidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB DirectX: الإصدار الشبكة : اتصال إنترنت واسع النطاق.

: اتصال إنترنت واسع النطاق. التخزين: 30 جيجابايت مساحة متوفرة.

تحميل لعبة ببجي للموبايل الأندرويد

ولأن اللعبة اصبحت متوفرة في جميع الهواتف الأندرويد والأيفون بل يمكن تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر أيضًا فإن لكل نوع من هذه هواتف له تطبيق أو متجر أو رابط خاص يمكنك من خلاله تحميل اللعبة على الهاتف الخاص بك، والاستمتاع بها في أي مكان تتجول فيه باستخدام الهاتف

عليك اولًا أن تتأكد أن هاتفك يدعم تنزيل اللعبة وأنه به مساحة خالية تزيد عن 2 جيجا بايت، يمكنك أن تستخدم متجر جوجل بلاي المتوفر في جميع هواتف الأندرويد والبحث عن اللعبة والضغط على تحميل، أو دون ذلك يمكنك الضغط هنــــــــا والانتقال مباشرةً إلى صفحة المتجر ولا عليك سوى الضغط على كلمة تنزيل.

تحميل لعبة ببجي من متجر APK

يمكنك أن تقم بتحميل اللعبة أيضًا في حالة عدم توافر تطبيق جوجل بلاي إذا كان هاتفك من إصدارات الأندرويد، أو هناك مع يتم تعطيلك عن تنزيل اللعبة من جوجل بلاي، فإن متجر APK يوفر لك تحميل اللعبة بشكل مجاني أيضًا وسريع دون أي تكلفة مادية سوى الاتصال بالإنترنت فقط.

فبعد التعرف على طرق تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر فإن طرق تنزيلها للهاتف أسهل أيضًا بكثير فيمكنك فقط الضغط على هذا الرابـــــــــط سوف تنتقل سريعًا إلى صفحة التحميل الخاصة بالمتجر والضغط على تحميل وانتظر حتى يتم تحميل اللعبة سوف يأخذ وقت على حسب سرعة الإنترنت الخاصة بك.

تحميل لعبة ببجي للأيفون

يتم البحث كثيرًا في هذه الفترة الأخيرة بجانب تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر عن تحميل اللعبة أيضًا للهواتف الأيفون لأن ليس جميع الإصدارات تتوافق مع هاتف الأيفون فإن هذا الهاتف يحتاج إلى تطبيقات وبرامج بصيغة IOS وقامت الشركة بالفعل بتوفير نسخة خاصة لهذه الهواتف.

ومن خلال هذا الرابــــــــط سوف تنتقل مباشرة إلى صفحة التحميل الخاصة باللعبة لإصدار الأيفون وهذا من خلال متجر آب ستور التي يتوفر في جميع هواتف الأيفون إذا لم يتواجد لديك أو هناك خطأ في استخدامه يمكنك الانتقال مباشرة من الرابط التي سبق وذكرناه للتحميل بشكل فوري وسريع.

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