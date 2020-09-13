تحميل نمبر بوك السعودي

يكمن لأي شخص أن يقوم بعمل تحميل نمبر بوك السعودي وهو أحد البرامج والتطبيقات الهامة والتي لا غنى عنها في أي هاتف نقال كما أن تحميلها وتثبيتها يتم بطريقة بسيطة وسهلة.

كيفية تحميل نمبر بوك السعودي

من خلال موقع المواطن والذي يوضح لنا كل التفاصيل عن برنامج نمبر بوك والذي يعد من أشهر التطبيقات التي تستخدم في الكشف عن هوية الشخص الذي يقوم بالاتصال بك في حال كان الرقم غير مسجل على هاتفك.

كما أن تحميل نمبر بوك السعودي يتم من خلال دخول الشخص من أي موبايل على تطبيق جوجل بلاي وعمل تحميل للبرنامج كما يمكن عمل تحميل سريع للبرنامج من خلال الرابط التالي: رابــــط التحميل.

ويتضح لنا أن هذا البرنامج متوافق مع جميع الهواتف النقالة التي تعمل سواءً بنظام أندرويد أب حتى بنظام أيفون ولا توجد أي نوع من الشكاوى حول تثبيت ذلك البرنامج أو طريقة عمله.

وقد تم إطلاق ذلك البرنامج في الفترة الأخيرة ليتصدر قائمة التحميل الرئيسية ويتفوق بأدائه عن برنامج دليلي والذي كان به العديد من المشاكل التقنية والأخطاء الفنية التي جعلت الكثيرين يتجهون للاستغناء عن برنامج دليلي وتحميل نمبر بوك السعودي.

ويمكن برنامج نمبر بوك الشخص الذي يستعمله بالكثير من الخيارات الهامة والتي يستطيع من خلالها عمل حجب لبعض الأرقام المزعجة مثل أرقام خدمات العملاء لشركات الاتصال والتي تسبب الكثير من القلق للمستخدمين.

كما أن تطبيق نمبر بوك مثبت عليه قاعدة بيانات ضخمة جدًا من أرقام التليفونات سواءً المحمولة منها أو المنزلية الثابتة وبالتالي يستطيع كشف أي رقم يتصل بك ونادرًا ما يكون الرقم غير مسجل على التطبيق.

ويتطلب عمل البرنامج أن يكون الهاتف المحمول المثبت ليه البرنامج متصلًا بالإنترنت وقت حدوث الاتصال وإلا فلا يستطيع البرنامج التعرف على المتصل ولكن في حال اتصال الهاتف بالإنترنت يمكن للشخص عمل بحث داخل البرنامج بالرقم المتصل به ليمكنه البرنامج من اسمه.

ما هي المميزات في تحميل نمبر بوك السعودي

تتعدد المميزات التي يكفلها هذا التطبيق للمستخدمين ومن تلك المميزات ما يلي:

يوفر هذا البرنامج لمن يستخدمه كافة الخصوصية والأمان ويحفظ كل بياناته وجهات اتصاله بحيث يكون المستخدم على أعلى درجة من الثقة عند الرغبة في تحميل نمبر بوك السعودي على هاتفه المحمول.

يتوفر البرنامج بشكل مجاني للمستخدمين بحيث لا توجد به أي رسوم مالية على تثبيته ولكن يوجد داخل البرنامج بعض الترقيات الخاصة لمن يرغب بها بحيث توفر للمستخدمين مميزات إضافية ولكن تلك الترقيات تكون بمقابل اشتراكات شهرية أو سنوية حسب رغبة المستخدم.

يستطيع المستخدم للبرنامج عمل حذف للبيانات التي لا يرغب فيها من خلال اختيار الحذف الذي يوفره له تطبيق نمبر بوك.

في حالة إطلاق الشركة المصممة للبرنامج تطبيق جديد محدث تصل رسالة مباشرة للمستخدمين بعمل التحديث من أجل الحصول على خدمة أفضل.

يستطيع المستخدم تفعيل إلغاء الإعلانات المزعجة التي توجد في البرنامج بشكل مستمر مما قد تسبب ملل للمستخدمين ولكن خدمة إلغاء الإعلانات تكون مدفوعة الثمن ولمدة محددة ويتم ادفع عن طريق بطاقة الفيزا.

يوفر البرنامج خدمة إضافية غير متوفرة في برامج كشف هوية المتصل الأخرى وهي خدمة إرسال الرسائل النصية واستقبالها وتلك الخدمة يقدمها البرنامج للمستخدمين بشكل مجاني.

كما يدعم برنامج نمبر بلوك عدة لغات ومن أهمها اللغة العربية كلغة رسمية في المملكة العربية السعودية.

ما هي عيوب تحميل نمبر بوك السعودي

لا توجد عيوب كثيرة عند استخدامك لهذا البرنامج ولكن من أبرز العيوب التي اشتكى منها المستخدمين هي ما يلي:

ظهور كم كبير من الإعلانات والتي تستفز الكثير من مستخدمي البرنامج ولكن ما لا يعرفه الكثيرون من المستخدمين أن تلك الإعلانات ليست لمضايقتهم ولكنها تلفت انتباه المستخدم لمنتج أو تطبيق معين كما أنها تعد مصدر ربح للشركة المصممة للبرنامج.

أحيانًا تظهر الأرقام من المتصلين بدون ظهور اسم المتصل حيث تكون تلك الأرقام جديدة وغير مسجلة من قبل على قاعدة بيانات البرنامج.

طريقة إجراء نسخة احتياطية للأسماء على برنامج نمبر بوك

في حالة لو أراد المستخدم لبرنامج نمبر بوك أن يقوم بحفظ الأسماء التي عنده على جهازه المحمول بأرقام المحمول الخاصة بتلك الأسماء فإن برنامج نمبر بوك يتيح له تلك الخدمة المميزة وبشكل مجاني إضافة لإمكانية استعادة تلك الأسماء مرة أخرى.

وتتم تلك العملية في عدة خطوات وهي كما يلي:

يجب على المستخدم قبل أي شيء أن يتوجه لبرنامج نمبر بوك ويقوم بفتحه ومن خلال اختيار من المزيد سوف تفتح للمستخدم قائمة ويتم اختيار منها كلمة تخزين ونختار منها كلمة Backup Contacts.

ليتم بعدها تحديد المكان الذي تريد أن تخزن الأسماء منه سواءً كانت الأسماء المخزنة على ذاكرة الهاتف أو على ذاكرة شريحة الاتصال.

وبعد ذلك على المستخدم أن ينتظر لعدة ثواني حتى تكتمل عملية النسخ الاحتياطي ليستطيع في أي وقت أن يستعيد ما تم حفظه من خلال إتباعه لنفس ما سبق من خطوات ولكنه يختار كلمة Restore Contacts من أجل الاستعادة.

بعض المعلومات التقية عن تطبيق نمبر بوك

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة بعض المعلومات عن البرنامج قبل الشروع في عملية التحميل له ومن تلك المعلومات ما يلي:

الحجم الذي يشغله البرنامج من ذاكرة الهاتف بسيط جدًا ولا يتعدى 12 ميجابايت وهي مساحة لا تستهلك من قيمة الذاكرة شيء كبير ولا تمثل عبء على الذاكرة العشوائية للهاتف النقال.

البرنامج مرخص في الأساس ليستخدمه الجميع بشكل مجاني ويمكن تحميله بسهولة من قسم التطبيقات على جوجل بلاي.







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