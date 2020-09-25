تحميل يوتيوب اون لاين

العديد من مستخدمي اليوتيوب يرغبون في التمكن من تحميل يوتيوب اون لاين بدون برامج حيث أن اليوتيوب لا يمكنك من نقل الفيديو خارجه ويجب أن تشاهد الفيديو أكثر من مرة من خلال اليوتيوب.

موقع y2 mate

تتمكن من تحميل يوتيوب اون لاين بدون برامج من خلال هذا الموقع وتتمكن من تحميل الفيديو من خلال اتباع خطوات محددة وهي:

نسخ عنوان الرابط الخاص بالفيديو من على اليوتيوب وتتمكن استخدام ctrl + c أو الضغط على copy من قائمة السياق أو نسخ.

تقوم بلصق عنوان الرابط الخاص بالفيديو من اليوتيوب في خانة البحث وتقوم بالنقر على بداية.

تنسدل أمامك قائمة الملفات لتحميل الفيديو والصوت تقوم باختيار تحميل حتى يبدأ تنزيل الملف.

تتمكن من استخدام صيغات كثيرة إلى جانب إمكانية الصوت فقط.

من الممكن أن تقوم بالبحث عن الفيديو الذي ترغب في تنزيله ثم تختار ابدأ حتى تبدأ عملية التحويل.

اختيار الصيغة التي ترغب في تحميلها.

أهم ما يميز هذا الموقع أن تنزيلاته غير محدودة وبدون مقابل مادي ويعتبر محول فيديو سرعته عالية ولا يحتاج إلى تسجيل ويدعم تحميل كافة الصيغ.

موقع ymp 4

حتى تتمكن من تحميل يوتيوب اون لاين من خلال هذا الموقع يجب اتباع الخطوات الموضحة من خلال موقع المواطن.

القيام بنسخ رابط الفيديو الذي ترغب في تحميله من على اليوتيوب.

القيام بلصق الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحميله داخل خانة البحث.

تقوم بالنقر على go وتتمكن من البحث عن أي فيديو ترغب في تحميله من اليوتيوب بواسطة خانة البحث.

تقوم باختيار التنسيق الجودة الحجم الذي ترغب فيهم بعد التحويل ثم تقوم ببدء التحميل.

متاح في هذا الموقع الكثير والكثير من الصيغ والأحجام والأبعاد الخاصة بالفيديو الذي ترغب في تحميله إلى جانب تحميل الصوت بصيغ متعددة.

موقع savefrom

حتى تتمكن من تحميل يوتيوب اون لاين من خلال هذا الموقع يجب اتباع الخطوات التالية:

القيام بنسخ الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحميله.

لصق الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحميله داخل خانة البحث في الموقع.

أهم ما يميز هذا الموقع سرعة التحميل وله إضافة تتمكن من تركيبها على متصفح كروم حتى يسهل استخدامه.

موقع ytmp 3

تتمكن من تحميل يوتيوب اون لاين وتحويل مقاطع فيديو اليوتيوب إلى ملفات mp3 mp4 وتحميلها بدون مقابل مادي وتتمكن من استخدام هذا الموقع على كافة أنواع الأجهزة ويميز هذا الموقع تحويل مقاطع الفيديو التي ترغب في تحويلها بأعلى جودة متوفرة وحتى تتمكن من التحويل يجب اتباع الخطوات التالية:

القيام بنسخ الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحويله من اليوتيوب.

القيام بلصق الرابط الخاص بالفيديو داخل مربع التحويل.

اختيار تنسيق صوت أو فيديو والضغط على زر التحويل.

بعد الانتهاء من تحويل الفيديو تتمكن من تحميل الملف من خلال الضغط على زر تحميل.

موقع youtube-video-downloader

تتمكن من تحميل يوتيوب اون لاينوأيضًا التمتع بالكثير من اختيارات التحميل وأيضًا تحميل كافة جودات الفيديو المتاحة من خلال هذا الموقع بإتباع الخطوات التالية:

القيام بنسخ الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحميله من اليوتيوب.

القيام بلصق الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحميله داخل خانة البحث.

القيام بتحويله إلى الكثير من الملفات ذات الأحجام والجودة المتنوعة.

موقع convert2mp3

من أفضل مواقع وأقدم مواقع التحميل من اليوتيوب دون الحاجة إلى برامج وتتمكن من تحميل الفيديوهات بكل سلاسة ومن أهم ما يميزه إتاحة الكثير من الصيغ المتنوعة لتحميل الفيديوهات حيث تتمكن من تحميلها بصيغة mp4 mp3 wmv والكثير من صيغ الفيديوهات والموسيقى الأخرى التي تتمكن من تحميل الفيديوهات من خلالها بكل سلاسة.

التحميل من خلال هذا الموقع في قمة السهولة وغير معقدة ولكن يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة اليوتيوب والبحث عن الفيديو الذي ترغب في تحميله ونسخ الرابط الخاص بهذا الفيديو المتواجد في أعلى الصفحة.

الدخول على موقع التحميل ولصق الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحميله داخل خانة التحميل.

تقوم بالضغط على أيقونة التحميل حتى يتمكن الموقع بالبحث عن الفيديو وتحميله أيضًا.

موقع KeepVid

يعتبر من أفضل المواقع الأجنبية التي تتمكن من تحميل فيديوهات اليوتيوب من خلالها حيث يمتلك هذا الموقع واجهة استهلاك بسيطة وغير معقدة في استعمالها وتتمكن بواسطتها تحميل كافة الفيديوهات وهذا الموقع يبسط عليك تنزيل الفيديوهات الطويلة مثل: الأفلام وغيرها وأيضًا تنزيل الفيديوهات القصيرة بجودات كثيرة ومن الممكن أن تصل إلى Full HD وتتمكن من تنزيل الفيديوهات بصيغةMP3 MP4.

تتمكن من تحميل الفيديوهات من خلال هذا الموقع بكل سهولة ولكن يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

القيام بنسخ الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحميله من اليوتيوب.

الذهاب إلى الموقع بطريقة تلقائية والقيام بلصق الرابط الخاص بالفيديو الذي ترغب في تحميله داخل خانة البحث في الشريط.

تقوم باختيار كلمة Go ثم يقوم الموقع بصورة تلقائية بفحص الرابط.

يستخرج لك الموقع الكثير من الصيغ المتنوعة والجودات الكثيرة وقد تصل إلى 1920

كل هذا يسهل عليك تحميل الفيديوهات وبجودة عالية على الحاسوب ولكن تكون هذه الفيديوهات ذات مساحة كبيرة.

بعد استخراج الفيديو يجب النقر على Download Video حتى يبدأ التحميل.

بعد التحميل تتمكن من الاستمتاع بمشاهدة الفيديو بدون انترنت أو يوتيوب.

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