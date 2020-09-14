تحويل الصور الى pdf للايفون

يمكنك تحويل الصور الى pdf للايفون بعدة طرق مختلفة كاستعمال أحد البرامج التي تساعد على تحويل الملفات أو من خلال الجهاز بشكل مباشر دون استعمال برامج ويمكنك أيضًا تحويلها بالإنترنت.

تحويل الصور الى pdf للايفون بدون برامج

هناك طريقة محددة ل تحويل الصور إلى pdf للايفون ويمكن التعرف عليها من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة سنوضحها لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن وهي كالآتي:

سوف تقوم بفتح الصور على جهاز الأيفون الخاص بك من خلال الضغط مباشرة على التطبيق الخاص بالصور.

بعدها قم بتحديد الصور المراد تحويلها إلى ملف بي دي إف.

ثم اضغط على زر المشاركة الذي يتواجد في الصفحة من الأسفل.

بعدها سوف يعرض لك التطبيق خيارات المشاركة قم بالبحث من خلالها عن خيار المشاركة بملف pdf ثم قم بالضغط عليها بشكل مباشر.

بعدها سيقوم نظام جهاز الأيفون الخاص بك بتجميعها قمت باختياره من صور داخل ملف بي دي إف وسيقوم بحفظها في تطبيق أي بوك الذي يتواجد على الأيفون.

ملحوظة هامة، يمكنك اختيار عدد لا حصر له من الصور وتحويله بشكل مباشر من خلال الأيفون ودون برامج عن طريق مشاركة الصور في الطريقة السابق ذكرها.

تحويل الملاحظات لملف pdf دون استعمال برامج

بإمكانك القيام بتحويل الملاحظات من النوت بوك الذي يتواجد على جهاز الأيفون إلى ملف pdf وبشكل بسيط باتباع عدة خطوات هامة سوف نوضحها من خلال الآتي:

قم بالتوجه إلى تطبيق الملاحظات الذي يتواجد على جهاز الأيفون الخاص بك ثم افتحه واختار كل ملاحظة على حدها فقط.

ثم اضغط على زر المشاركة الذي يتواجد في الصفحة من الأسفل.

سوف تفتح لك قائمة يتواجد بداخلها خيارات المشاركة.

قم بالضغط من خلال القائمة على خيار ملف pdf.

بعدها سيقوم الجهاز الخاص بك بتحويل الملاحظات إلى ملف pdf وينقلها إلى تطبيق أي بوك على الجهاز.

ومن الجدير بالذكر أنه عند وضع الصور والملاحظات التي تم تحويلها لملف بي دي إف في تطبيق أي بوك يكون بإمكانك الاستفادة بها ومشاركتها بشكل مباشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إضافة إلى إرسالها كرسالة بريد إلكتروني لأي شخص تريده.

موقع تحويل الصور لملف pdf أون لاين

يمكنك القيام ب تحويل الصور الى pdf للايفون من خلال موقع تحويل الصور والملفات أون لاين وبطريقة بسيطة وسهلة دون الحاجة إلى تحميل أي برامج على الأيفون الخاص بك.

فإن كنت تريد تحويل ملفات الصور إلى ملفات بي دي إف من خلال الموقع يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح موقع تحويل الصور من خلال متصفح الإنترنت الخاص بك.

ثم اضغط على زر تحميل ملف الذي يتواجد في الصفحة الرئيسية بالموقع.

قم بالتوجه إلى ملف الصور الذي يتواجد على الأيفون ثم قم بتحديد الصور التي تريد تحويلها لملف بي دي إف.

بعدها سيقوم الموقع بشكل مباشر بسحب الملفات الخاصة بك من جهاز الأيفون وتحويلها لملف بي دي إف ولكن يجب عليك أن تنتظر قليلاً حتى يكتمل التحميل.

ربما يستغرق التحويل بعض الوقت وذلك حسب حجم الملف الذي تريد تحويله بالإضافة إلى مدى توافر الإنترنت لديك.

بعد أن يتم تحويل الصور من خلال الموقع يكون بإمكانك النقر على زر COMBINED ثم القيام بحفظها داخل ملف واحد فقط.

يمكنك الضغط أيضًا على زر التحميل الذي يتواجد في الأسفل لكي يتم تحميل صورة منفردة في ملف بي دي إف كما تريد.

يمكنك العثور على ملف بي دي إف من خلال متصفح سفاري قم بعدها بالنقر على زر المشاركة.

ستظهر لك مجموعة خيارات لمشاركة ملفك توجه بعدها لأسفل القامة إلى خيار حفظ الملف ثم قم بالضغط عليه.

قم باختيار ملف التنزيلات المراد حفظ الملف به ثم انقر على زر الحفظ.

سوف يتم حفظ الملف ضمن الملفات التي تتواجد على الجهاز الخاص بك.

عيوب تحويل الصور الى pdf أون لاين

على الرغم من مميزات تحويل الصور الى pdf للايفون عن طريق الإنترنت إلا أن هناك بعض العيوب التي قد تؤثر على هذه الطريقة ومنها ما يلي:

إذا كان الجهاز الخاص بك لا يوجد به اتصال إنترنت جيد فيمكن أن يؤثر ذلك على إمكانية تحويل الملفات حيث أنه يتم أون لاين.

لا يمكن تحويل ملفات الصور بمساحات كبيرة أو بجودة عالية من خلال مواقع الأون لاين.

لا يمكنك التعديل على الصور عند تحويلها لملفات بي دي إف من خلال المواقع.

لا يمكنك إضافة ترقيم على الملفات المراد تحويلها من خلال الإنترنت.

برنامج تحويل الصور إلى ملف pdf

هناك العديد من البرامج التي يمكن أن تجدها على متجر آب ستور التي يمكنك من خلالها تحويل الصور الى pdf للايفون أو العكس ومن أهمها برنامج Photos to PDF Image converter الذي يتيح لك تحويل الصور لملفات بجودة عالية فهو يتميز بالعديد من المزايا منها:

يتميز بواجهة رائعة سهلة الاستخدام.

لا يوجد به إعلانات.

لا يحتاج إلى إنترنت لتشغيله على الجهاز الخاص بك.

يمنحك تحويل مجموعة من الصور إلى ملفات pdf كما يمكنك التقاط الصور بشكل مباشر عن طريق الكاميرا وتحويلها لملفات بي دي إف.

يمكنك هذا البرنامج من التعديل على الصور أو اقتصاصها أو التحكم فيها وإضافة مؤثرات عليها قبل أن تقوم بتحويلها.

يمكنك التحكم في الجودة المطلوبة من خلال البرنامج قبل أن تضعها داخل ملف بي دي إف.

يمكنك التوقيع من خلال البرنامج على ملفات بي دي إف.







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