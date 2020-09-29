تحويل اليوتيوب الى ام بي 3

دائمًا يتساءل الكثيرون عن كيفية تحويل اليوتيوب الى ام بي 3 حيث يوجد العديد من البرامج التي تقوم بتحويل اليوتيوب إلى mp3 ويستطيع المستخدم أن يقوم بتحويل اليوتيوب إلى mp3 من خلالها بكل سهولة.

تحويل الفيديو من اليوتيوب

قبل أن نتعرف على طريقة تحويل الفيديو من يوتيوب إلى ام بي 3 فيجب أن نتعرف على طريقة تحويل الفيديو من اليوتيوب حيث أن عملية تحويل اليوتيوب إلى mp3 قد أصبحت من الأمور السهلة.

فقديمًا كانت هناك حاجة إلى الكثير من الخطوات وتنزيل الكثير من البرامج التي تتناسب مع برامج التشغيل المتنوعة لكي يتم تحميل الفيديو من على اليوتيوب.

ثم يتم تحميل الكثير من البرامج الأخرى لكي يتم تحويل الفيديو إلى الصيغة التي يرغب بها المستخدم ولكن الآن وقد أصبح هذا الأمر سهل جدًا وذلك لوجود الكثير من المواقع على الإنترنت.

فهي تتيح للمستخدم تحميل وتحويل المقاطع الموجودة على اليوتيوب بكل سهولة ويسر، وهذا الأمر لن يكون بحاجة إلى أن يقوم المستخدم بنسخ ولصق عنوان الموقع في المكان المخصص لذلك.

ومن أكثر المميزات التي تقوم هذه المواقع بإتاحتها للمستخدم هو وجود إمكانيات تحميل الفيديو والعديد من الصيغ مثل تحميل بصيغة ام بي 4 أو صيغة mp3 أو غير ذلك من الصيغ الكثيرة والامتدادات الإلكترونية التي يحتاج إليها المستخدم.

كما أنها تتيح التحميل بالجودة التي تتناسب مع سرعة الإنترنت الموجود لدى المستخدم وذلك بجانب التحميل من خلال المواقع حيث توجد الكثير من التطبيقات التي تساعد المستخدم في هذا الأمر، كما تتيح له كل الإمكانيات التي قد قمنا بذكرها من قبل.

تحويل اليوتيوب الى ام بي 3

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح طريقة تحويل اليوتيوب الى ام بي 3 فمن الممكن أن يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى موقع Media-Convert على الويب فمن خلاله تستطيع التحويل بين تنسيقات تكون متعددة للفيديو والصوت.

ومن الممكن أيضًا أن يتم من خلاله تحويل الفيديو من mp4 إلى mp3 .

. فمن خلال محول تحويل الوسائط تستطيع أن تقوم بتحميل ملف ام بي

ولكي تقوم بهذه العملية لابد أن تقوم بالضغط على أيقونة التصفح Browse والتي توجد بجانب ملف وعن طريقها سوف تظهر نافذة البحث.

وسيتم استعراض المجلدات التي تكون موجودة على محرك الأقراص الثابت الذي يخص المستخدم.

وعندما يتم تحديد موقع ملف ام بي 4 الذي تم تنزيله من قبل المستخدم.

لابد أن يتم أيضًا الضغط على أيقونة أوبن وبعد أن يتم تحديد الملف سوف يتم ملئ مربع تنسيق الإدخال بطريقة الاختيار بصيغة mp

وسوف يظهر خيار mp3 في القائمة التي تنسدل من تنسيق الإخراج output format وسوف يكون اسمه هو MPEG-1/2 Audio Layer 3 .mp3

ثم يتم الضغط على موافق التي سوف تظهر أمامك باللون الأزرق وبمجرد الضغط على هذه الأيقونة سوف يتم تحويل ملف ام بي 4 الذي قد تم تنزيله من قبل المستخدم إلى صيغة mp

وسوف يتم مراقبة التحويل في شاشة Media-Convert.

وبعد أن تكتمل العملية سوف يتم الانتقال بشكل تلقائي إلى صفحة تنزيل ملف mp3 من Media-Convert.

ولكي تتم عملية التنزيل لابد أن يتم الضغط على الرابط، ثم اضغط على أيقونة موافق لكي يتم حفظ ملف mp3 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

موقع GenYouTube

بعد أن تعرفنا على كيفية تحويل اليوتيوب الى ام بي 3 فيجب أيضًا أن نتعرف على موقع GenYouTube، حيث يعد من أفضل المواقع التي يتم استخدامها في عملية تحويل فيديوهات اليوتيوب إلى mp3.

كما أنه يتميز بالتنزيل السريع ويوجد به إمكانية تحويل أي فيديو من اليوتيوب، كما أن هذا الموقع لا يقوم بطرح الأسئلة على المستخدم بجانب وجود طرق ثلاث يتم إتاحتها للمستخدم وللقيام بهذا الموضوع فقم باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة موقع ثم قم بلصق عنوان URL للفيديو وبعد أن يتم فتح الموقع قم بالبحث عن الفيديو.

ثم قم بزيارة الصفحة على موقع اليوتيوب وقم بتعديل URL.

كما أنه من المهم أن يتم إضافة كلمة Gen قبل يوتيوب مثل ما يلي: https والضغط هنا.

إذا كان المستخدم في الصفحة الخاصة بتنزيل الفيديو لابد أن يقوم بالضغط على أيقونة mp3 الموجودة في قائمة الخيارات لكي يتم البدء في عملية تنزيل النسخة بصيغة mp

متصفح الكروم والفايرفوكس

بعد أن تعرفنا إلى طريقة تحويل اليوتيوب الى ام بي 3 فيجب أيضًا أن نتعرف على متصفح الكروم والفايرفوكس، ومن الممكن أن يتم فهم استخدام متصفح الفايرفوكس ومتصفح كروم لكي يتم تحميل ملفات الفيديو من يوتيوب.

كما أن عملية استخدام هذا المتصفح لتنزيل ملفات اليوتيوب mp3 هي بالفعل عملية متقدمة بالمقارنة مع استخدام أي برنامج أو تطبيق في ذلك ولكن هذه العملية تكون بحاجة إلى دقة.

ما هي طريقة تحميل mp3

من الممكن أن يتم تحميل mp3 الذي يوجد على المواقع الموجود بها رابط التنزيل بنفس الطريقة التي يتم من خلالها تنزيل أي ملف يوجد على الإنترنت وبالنسبة للمواقع التي يتم من خلالها البث الصوتي أو التي تكون متضمنة الصوت الموجود في صفحة الويب.

فإن هذا الأمر سوف يكون صعب والسبب في ذلك يرجع إلى أن المستخدم سوف يحتاج إلى أن يحصل على الصوت من موقع البث.

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