تحويل صورة الى pdf مجانا عبر الانترنت

تحويل صورة الى pdf

التحويل من صيغة الملف إلى صيغة أخرى أصبح أمر يحتاج للكثير من الأمور وقد يحتاج البعض في تحويل صورة الى pdf في تقديم مستند ما فيمكنك معرفة الطرق للتحويل والتي يمكنك القيام بها بدون تعب أو عناء.

تحويل صورة الى pdf من خلال الويندوز

هناك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها من خلال جهاز الحاسوب الخاص بك وبدون أي عناء:

قم بالنقر على مفتاح الويندوز وحرف معه وذلك لكي يتم فتح نافذة من نوافذ الكمبيوتر.

بعد ذلك عليك اختيار الصورة التي ترغب في تحويل صيغتها ويمكنك اختيار أكثر من صورة في ملف pdf واحد أيضًا وذلك من خلال الزر الأيمن للفارة.

قم باختيار كلمة print.

يجب عليك تحويل الصيغة عن طريق جملة microsoftprinttopdf وفي حالة عدم وجودها قم بإظهارها من خلال تثبيت برنامج على الحاسوب Adobe Reader DC.

بعد ذلك يستطيع المستخدم تغيير أي آخر في الملف حسب الرغبة.

وبعد ذلك القيام بالضغط على كلمة print وبعد ذلك يجب الانتظار لبعض الوقت حتى يتم الانتهاء في طباعة الملف.

تحويل صورة الى pdf ببرنامج أكروبات

برنامج Acrobat هو من البرامج التي توفر إمكانية التحويل من صيغة الصور jpg إلى صيغة pdf وذلك بكل سهولة من خلال الخطوات التي نوضحها من خلال موقع المواطن وهي:

من داخل البرنامج يجب على الضغط على كلمة enhance Scans والتي سوف تجدها بداخل البرامج في الجزء الأيسر.

بعد ذلك عليك اختيار جملة select a file.

قم بعدها باختيار كلمة start في الشاشة.

بعدها عليك اختيار الزر المكتوب عليه Recognizetest والتي سوف تظهر لك بمجرد تحديد الصورة التي ترغب في تحويل صيغتها.

بعد ذلك عليك تحديد النطاق الخاص بالصفحات واللغة الخاصة بالتعرف على النص.

وبعد ذلك عليك بالضغط على حملة recognize text مرة أخرى.

وفي حالة وجود أخطاء فنية ظهرت أثناء التخويل عليم بتصحيح تلك الأخطاء.

وبعدها قم بالضغط على كلمة done للتأكيد على تحويل الصورة إلى pdf.

تحويل صورة الى pdf عبر الانترنت

يوجد بعض المواقع التي توفر التحويل من صيغة الصور إلى pdf والتي من خلالها تستطيع الحصول على صيغة مختلفة للملفات التي لديك وذلك من خلال الإنترنت وبكل سهولة وبدون تحميل برامج على الحاسوب من أخري المواقع التي تساعد في ذلك هو:

https://www.ilovepdf.com/ar/jpg_to_pdf

والذي يمكنك التحويل من خلاله إلى صيغة pdf للصور عن طريق الخطوات التالية:

قم بفتح البرنامج من خلال الرابط السابق عن طريق أحد برامج التصفح.

قم بالدخول إلى الموقع واختيار جملة اختيار صور jpg وتلك هي صيغة الصور والتي من خلال يجب عليك اختياره الصورة التي ترغب في تحويل صيغتها إلى pdf.

بعد ذلك عليك الضغط على كلمة تخويل للتحويل إلى الصيغة الأخرى ولكن ذلك لا يعني الاحتفاظ بصيغة pdf.

لكي تحتفظ بصيغة pdf التي قمت بالتحويل إليها يجب عليك تحميل الملف بعد ذلك وبعدها سوف يتم فتح لك الملف بصيغة pdf.

وبعدها سوف تجد الملف قد وجد على الحاسوب الخاص بك أو على الهاتف بكل سهولة وبدونتحميل برنامج أو تطبيق للحصول للتحويل إلى صيغة pdf.

تصغير حجم ملفات pdf

عند تحويل صيغة الملف من صورة إلى pdf يتغير حجم الملف والذي قد يؤدي إلي كبر الحجم أو صغيرة لو الملف صغر حجمه هذا لا يشكل المشاكل للجميع ولكن في حالة كبر حجم الملف قد يعرض البعض لمشاكل فقد يأخذ الملف حجم أكبر من الذي كان حصل عليه قد يجعل إمكانية الحصول على ملفات أجبر أمر صعب لذا يمكنك تصغير حجم الملف من خلال الخطوات التالية:

يجب عليك اختيار منصة التحويل:

https://smallpdf.com/compress-pdf

وهي منصة شائعة في الاستخدام للتحويل.

في حالة رغبتك بذلك يمكنك الحصول على ملحق موجود على المتصفح الخاص بك لها.

بعد ذلك عليك اختيار وتحديد الملف الذي ترغب في تصغير حجمه وذلك من خلال الضغط على الملف ذو صيغه pdf.

ولكي تحصل على الملف في الخانة الخاصة بالملف pdf عليه سحب الملف إلى الشاشة الخاصة بالبرنامج لتصغير الملفات وذلك في الخانة الخاصة بوضع الملف pdf.

وبعد ذلك سوف تجد في الأسفل على الجانب الأيسر من الشاشة الخاصة بالبرنامج كلمة تنزيل الملف الآن عليك الضغط عليها.

بعد ذلك عليك بتحديد المكان في

الحاسوب الذي ترغب في تحميل فيه للملف الحديد ذو الصيغة الأقل.

وبعد قم بالنقر على كلمة حفظ الصورة داخل ذلك المكان.

لذا فيمكنك القيام بالعديد من التعديلات بخلاف تحويل صورة الى pdf وكل ذلك من خلال الويندوز.

تحويل pdf الى word

يحتاج البعض أيضًا في بعض الأوقات إلى تغيير صيغة الملف من pdfإلى صيغة الورد وذلك التغير قد لا يعبر بالنسبة للكثير عن تغير ولمن ذلك التغيير في بعض الأوقات يحتاجه الكثير ففي بعض الأحيان يشترط لتحميل الملف وجود صيغته على صيغة الورد ل ففي تلك الغابة يحتاج المستخدم لتحويل صيغة الملف من pdf إلى صيغة word.

لا يوفر برنامج acrobat إمكانية تحويل صورة الى pdf فقط بل يمكنك الحصول على ذلك ايضًا من خلاله.

خطوات التحويل من صيغة pdf إلى صيغة word:

في البرنامج Acrobat قم باختيار الملف الذي ترغب في تحويل صيغته

بعد ذلك عليك الضغط فوق على كلمة microsoft word والذي من خلاله يجب عليك اختيار التنسيق.

بعد ذلك عليك الدخول إلى الإعدادات والتي من خلالها عليك التعديل إمكانية الاحتفاظ بالملف.

بعد ذلك عليك اختيار التنسيق المناسب والإعدادات المثالية وبعدها عليك الضغط على كلمة إصدار.

بعد ذلك عليك كتابة أسم الملف الذي ترغب في كتابته واضغط على كلمة حفظ.

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