تحويل من يوتيوب الى MP3

من أكثر الأشياء التي يحتاج لها الفرد أثناء تحميل الفيديوهات والأغاني وجود بعض التطبيقات والبرامج التي تعمل على تحويل من يوتيوب الى MP3 حيث هناك العديد من الأغاني الموجودة فيديو فقط.

تحويل من يوتيوب الى MP3

من أكثر الأشياء التي يجب أن تتوفر في تطبيق اليوتيوب أو الموقع الخاص هي أن يكون هناك ميزة أن تقوم بتنزيل الفيديوهات بجودة عالية وإمكانية تنزيلها بأي صيغة من صيغ الأغاني والفيديوهات، حيث نجد الكثير من الأغاني الكاملة والجديدة والتي نريد تحميلها ولكنها لا نجدها سوى صيغ فيديو فقط.

وفي هذه الحالة فقد نبحث كثيرًا جدًا على مواقع الإلكترونية على الإنترنت حتى نجد وسيلة تساعدنا على تحويل الفيديو من صيغة MP4 إلى صيغة MP3 حتى تكون عبارة عن نغمة موسيقية يمكن أن تستخدم في نغمات الرنين الخاصة بالهاتف أو الاستماع له وغيره من الاستخدامات الأخرى.

وبالتالي فإن هناك العديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم في تحويل الفيديوهات من صيغة الفيديو إلى صيغة النغمة الموسيقية بصيغة MP3 بالإضافة إلى وجود بعض الطرق والخطوات التي يمكن أن نقوم بها بدون استخدام برامج أو تحميل تطبيقات جديدة مختصة في ذلك.

موقع 2conv لتحويل الفيديو

هذا الموقع عبارة عن وسيلة سهلة وبسيطة جدًا بل ومتاحة للجميع من خلال الإنترنت حيث يعمل على تحويل من يوتيوب الى MP3 بكل سهولة وسرعة ودقة عالية بالإضافة إلى تحميل الفيديوهات أيضًا من خلال تطبيق التيك توك وليس اليوتيوب فقط، ويتم من خلال هذه الخطوات البسيطة:

أولًا نسخ الرابط

قم بالدخول إلى موقع التيك توك أو اليوتيوب أو أي موقع نشر فيديوهات، وقم باختيار الفيديو التي تريد تحميله وتحويله، وقم بفتح الفيديو ونسخ رابط الصفحة التي تحتوي على الفيديو نفسه.

ثانيًا لصق الرابط

بعد ذلك قم بفتح الموقع الخاص بالتحميل وهو موقع 2conv سوف تجد أمامك مكان خاص للرابط قم بلصق الرابط به.

ثالثًا اختيار صيغة الملف

يدعم الموقع أكثر من تنسيق الفيديو قم باختيار التنسيق التي ترده ويدعمه هاتفك.

رابعًا تحويل الفيديو

بعد ذلك يمكنك الضغط على زر التحويل وانتظر لحظات حتى ينتهي تحويل الفيديو إلى الصيغة التي قمت باختيارها ومن ثم يصبح الملف جاهز للتحميل على جهازك أو مشاركته وإرساله عبر البريد مثلًا.

تحويل من يوتيوب الى MP3 بطريقة SS

من أكثر الطرق انتشارًا هي ما تعرف بطريقة SS والتي يتم استخدامها بكل سهولة وسرعة دون الحاجة إلى برامج أو تطبيقات أو مواقع أخرى أيضًا، ويتم اتباع هذه الطريقة من خلال خطوات موقع المواطن التي يذكرها لنا في النقاط التالية:

قم أولًا بالدخول إلى موقع يوتيوب وأبحث عن الفيديو التي تريد تحميله.

في رابط الصفحة التي تحتوي على الفيديو سوف تجد الكثير من الحروف والكلمات، قم بإزالة جميع هذه الحروف.

حتى تصل إلى كلمة يوتيوب الموجودة في الرابط قم بكتابة حرفي SS.

بعد ذلك قم بالضغط على زر ENTER الموجودة في لوحة مفاتيح الجهاز.

سوف تنتقل إلى صفحة جديدة وهي صفحة تحميل الفيديو.

اختر من هذه الصفحة صيغة الفيديو التي تريد تحميله بها.

تجد في هذه الصفحة زر مكتوب عليه “تحميل” قم بالنقر عليه.

سوف يبدأ التحميل فورًا أنتظر لحظات ويكون الفيديو بصيغة MP3 على جهازك.

تحويل من يوتيوب إلى MP3 من خلال متصفح

بجانب هذه الطرق السابقة أيضًا يمكنك أن تقوم تحميل الفيديوهات بصيغة MP3 وبأعلى جودة وتقنية وصوت وصورة عالية جدًا من خلال متصفح واحد يمكنك البحث فيه والتنزيل أيضًا من خلاله، دون الحاجة إلى برامج أو تطبيقات أو طرق أخرى ويتم من خلال متصفح تورش بروسور.

يمكنك ان تقوم بتنزيل الفيديوهات التي تريدها أكثر من مرة وبأي حجم ومساحة للمقطع الواحد من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة:

إذا لم يكن المتصفح متوفر لديك على الجهاز يمكنك ان تقوم بتحميله من على الإنترنت.

بعد ذلك قم بالضغط عليه لفتح المتصفح والبدء في الاستخدام.

قم بالبحث عن مقطع الفيديو التي تريد تنزيله، وقم بنسخ الرابط الخاص به.

أو يمكنك اختيار الفيديو من خلال موقع يوتيوب نفسه واضغط على كلمة تحميل التي تظهر لك.

سوف يبدأ الفيديو في التحميل مباشرةً بعد اختيار صيغة التحميل التي تريدها.

مميزات متصفح تورش بروسر

نمتلك العديد من المتصفحات التي تستخدم في عمليات البحث المتكررة في اليوم، ولكن متصفح تورش بروسر من أكثر المتصفحات التي تمتلك مميزات عالية ومنفردة عن غيرها، ومنها نذكر:

استخدام المتصفح يتم بطريقة مجانية بشكل كامل.

من المتصفحات المحمية بشكل كبير ضد الاختراقات والهاكات الخارجية.

متصفح تورش بروسر سهل الاستخدام وبسيط وغير معقد ويمكن لأي مستخدم أن يتحكم فيه دون الحاجة إلى احترفيه أو غير ذلك.

يمكنك أن تقوم بتوقيف التحميل والعودة لها مرة أخرى دون حدوث أي خطأ للتحميل.

يمكنك أن تدير ملفات الفيديو والصوت من خلال صفحة المتصفح نفسه.

صيغ الوسائط المتعددة

يمكنك ان تقوم بتحميل الملفات بالعديد من الصيغ والتنسيقات التي تريدها، وهذا على حسب ما تريده أنت وما يدعمه هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الشخصي، فليس فقط يمكنك تحميل مع تحويل من يوتيوب إلى MP3 فقط بل إلى صيغ أخرى كثيرة، منها:

mp3.

mp4.

.AVI HD

.WMV

FLV.

AVI.

.MOV







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