تخصصي بريدة ينجح بتوسيع التضيقات الوريدية

المواطن - الرياض

نجح فريق الأشعة التداخلية في ‏مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، أحد مكونات التجمع الصحي بالقصيم، من توسيع التضيقات الوريدية لمريض يعاني من فشل كلوي حاد، يخضع إلى جلسات غسيل منتظمة عن طريق وصلة وريدية بالذراع الأيسر، حيث حصل للمريض تضيق شديد بأوردة الغسيل الموجودة بالذراع الأيسر مما أدى إلى فشل في جلسات الغسيل.

وقرر الفريق المعالج إجراء الأشعة التداخلية بقيادة الدكتور علي الصاعدي استشاري القسطرة والأشعة التداخلية وباستخدام جهاز الانجيو من توسيع التضيقات عن طريق القسطرة وعبر فتحة لا تتجاوز ال٢ مليميتر تحت التخدير الموضعي فقط، باستخدام بالونات مخصصة لمثل هذه الحالات، حيث استغرق الفحص للمريض حوالي 25 دقيقة وقد تمكن المريض بعد ذلك من عمل جلسة الغسيل عبر الوصلة الوريدية مباشرة بعد إجراء الفحص دون الرجوع لأنابيب الغسيل بالرقبة، أو الإجراء الجراحي لمثل هذه الحالات.

وهذه الفحوصات وتوسيع أوردة الغسيل الكلوي والقسطرة تحت التخدير الموضعي تتم في المراكز المتقدمة مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الحرس الوطني بالرياض وبعد التدخل الطبي استطاع المريض إجراء الجلسات بانتظام ولله الحمد.

وقدم أعضاء الفريق الطبي شكرهم للتجمع الصحي بالقصيم وإدارة المستشفى على الدعم وتوفير كافة الإمكانات لهم لمثل تلك الحالات والتي تساعد على تأدية المريض الغسيل الكلوي بشكل طبيعي.

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