تداول تعلن توفير مدير علاقة خاص لتسوية التعاملات المتعلقة بالزكاة

المواطن - متابعة

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول”، توفير مدير علاقة خاص للمساعدة في تسوية كافة التعاملات ومتابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة.

وقالت تداول، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: دعماً وتسهيلاً لأعمال الشركات المدرجة، توفر الهيئة العامة للزكاة والدخل مدير علاقة خاص للمساعدة في تسوية كافة التعاملات ومتابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة والضرائب.

وأضافت تداول أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن حوافز الإدراج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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