تراؤف حفر الباطن تودع مليون ريال لدعم تعليم طلابها عن بعد

المواطن - حفر الباطن

أودعت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” مبلغ 1.000.000 ريال في حسابات طلابها وطالباتها كدعم مادي من أجل تأمين جهاز لوحي لمساعدتهم في مسيرتهم التعليمية في ظل الجائحة، ومشاركتهم في العملية التعليمية عن بعد، ورفع المستوى التعليمي لديهم.

ويأتي هذا الدعم ضمن مبادرة جاهز التي أطلقتها الجمعية عبر أنديتها للبنين والبنات والتي تهدف إلى مواكبة التطور التقني في الحصول على المعرفة وتهيئة الطلاب والطالبات وتحفيزهم إلى العودة لمقاعد الدراسة عن بعد من خلال أنشطة محببة تعزز قيم النظام والترتيب وتحثهم على الجدية والمثابرة.

وأوضح مدير نادي تراؤف، الأستاذ عبدالرحمن الظفيري، أنه انطلاقًا من دور الجمعية في متابعة مستويات طلابها وطالباتها التعليمية والتربوية ودعمًا لجهود وزارة التعليم تم إطلاق مبادرة جاهز، التي تهدف إلى مواكبة التطور التقني في الحصول على المعرفة وتهيئة الطلاب والطالبات وتحفيزهم إلى العودة لمقاعد الدراسة عن بعد من خلال أنشطة محببة تعزز قيم النظام والترتيب وحثهم على الجدية والمثابرة والتي تهدف إلى مواكبة التطور التقني في الحصول على المعرفة وتهيئة الطلاب والطالبات وتحفيزهم إلى العودة لمقاعد الدراسة عن بعد من خلال أنشطة محببة تعزز قيم النظام والترتيب وتحثهم على الجدية والمثابرة.

يذكر أن جمعية تراؤف أولت الجانب التعليمي أهمية قصوى وتحرص على متابعة المستوى التعليمي لأبنائها بشكل مستمر، ومتابعة التقارير الدراسية الدورية لهم بشكل دوري ودعم جوانب القصور في جميع المراحل بوجود نخبة متخصصة من المعلمين والمعلمات بتقديم دروس التقوية والمتابعة التعليمية المستمرة لهم.

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