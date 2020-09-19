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اقتصاد
تراجع غير مسبوق لـ الليرة التركية
لامست مستوى متدنيًا عند 7.5660

تراجع غير مسبوق لـ الليرة التركية

2020/09/19
الساعة 12:21 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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تراجع غير مسبوق لـ الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق مقابل الدولار، اليوم الجمعة، إذ تركز انتباه المستثمرين على الخطوات المحتملة للبنك المركزي لتشديد السياسة النقدية قبيل اجتماع لتحديد السياسات الخميس المقبل.

ولامست الليرة التركية مستوى متدنيًا عند 7.5660، متراجعة من إغلاق الخميس عند 7.5595، وهبطت الليرة ما يزيد عن 21% مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد يؤدي مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.


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