تراجع نفط خام برنت للعقود الآجلة بنسبة 2.07 %

المواطن - متابعة

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 2.07 % ، ليصل إلى 42.17 دولار أمريكي .

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 1.95 % ليستقر عند 40.08 دولار أمريكي.

وقال إدوراد مويا كبير محللي السوق في أواندا “من الصعب التحمس لتحسن الطلب على الخام، بينما تتزايد الإصابات بالفيروس في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، فضلًا عن المخاوف من أن الولايات المتحدة ربما تكون معرضة لموجة أخرى على الأقل في الخريف والشتاء”.

وتابع “حتى إذا لم يعد الإنتاج الليبي وهدأت حدة موسم الأعاصير، فإن أسعار النفط لن تتخلص من توقعات تراجع الطلب”.

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