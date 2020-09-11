ترامب: الفلسطينيون سيقبلون أمورًا هي الأفضل لهم في النهاية

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الشرق الأوسط يتغير، والتوصل لاتفاقات سلام إنجاز تاريخي، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت في فوضى عارمة، والآن نعيد بناء الثقة مع شركائنا.

وأضاف ترامب أن الشرق الأوسط سيصبح أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا، وأن دولًا كثيرة في العالم العربي ترغب في الدخول في مبادرات السلام، وأن الفلسطينيين سيقبلون أمورًا هي الأفضل لهم في النهاية.

وأعلن ترامب، قبيل ذلك، موافقة البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام.

واتفق كلٌّ من ترامب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

لحظة تاريخية:

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام “لحظة تاريخية”، مشيرًا إلى أنه “ثاني اتفاق سلام بين إسرائيل ودولة عربية في أقل من 30 يومًا”، يعد توقيع اتفاق مع الإمارات الشهر الماضي.

وجاء في بيان صدر عن البحرين أن الملك حمد بن عيسى تلقى اتصالًا هاتفيًّا اليوم من ترامب، بمشاركة نتنياهو.

وأكد ملك البحرين خلال الاتصال على “ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار إستراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”، مشيدًا بـ”الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي”.

وخلال المكالمة وجّه ترامب الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام التي ستقام في البيت الأبيض بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.







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