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ترامب: توفير أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام

ترامب: توفير أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام

2020/09/17
الساعة 10:19 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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ترامب: توفير أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام
المواطن - متابعة

في تأكيد جديد على قرب الموعد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن 100 مليون جرعة، على الأقل، من أي لقاح للوقاية من فيروس كورونا، قد يتم توزيعها في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي.

ويسبق هذا الموعد بعدة أشهر تكهنات مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي أدلى بها في وقت سابق اليوم.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي “فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على اللقاح.. سنتمكن من توزيع 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020 وتوزيع عدد كبير قبل ذلك بكثير”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكان روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قال في وقت سابق الأربعاء إن أي لقاح للوقاية من كوفيد-19 تتم الموافقة عليه يمكن أن يُوزع على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل، أو بعد ذلك بقليل.

وقبل أيام طلبت السلطات الصحية الأميركية من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لكوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن وثائق رسمية.


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