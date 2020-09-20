ترامب خسر 100 مليون دولار من فندقين رئيسيين خلال فترة رئاسته

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يقدر بنحو 100 مليون دولار في اثنين من فنادقه الرئيسية خلال فترة وجوده في المكتب البيضاوي، وفقًا لتقرير جديد.

وقبل أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية خلال تنصيبه الرئاسي لعام 2017، كان معروفاً كرجل أعمال وجد موطئ قدم له في صناعة العقارات، ومن أكثر عقاراته شهرة ترامب ميامي وفندق ترامب واشنطن العاصمة.

وأفاد تقرير فوربس أن هذين العقارين قد خسَرا الرئيس بالفعل مبلغًا كبيرًا من المال على مدى السنوات الأربع الماضية.

خسائر ترامب بسبب الرئاسة

وفي حين حقق فندق ترامب واشنطن ما يقرب من 6 ملايين دولار في أول 3 أشهر من عام 2017، إلا أن أرباحه لم تتجاوز 1.6 مليون دولار على مدى شهر واحد من هذا العام، وترجع هذه الأرباح جزئيًا إلى قيام أصدقاء ترامب الأثرياء بشراء الغرف خلال ذلك الوقت واللجنة الافتتاحية الثامنة والخمسين الرئاسية، وقد مثل ذلك 25% من الإيرادات.

وفي جنوب فلوريدا، عانى ترامب ناشيونال دورال ميامي من وضع مماثل لخسارة الأموال على الممتلكات، وبات لديه قروض عقارية بقيمة 125 مليون دولار.

وبحسب ما ورد أشار موظفو منظمة ترامب إلى أن التعليقات المثيرة للجدل التي أدلى بها خلال حملته لعام 2016 لعبت دورًا في خسارة الإيرادات، كما تسببت حملة ترامب في سحب عدد من المؤسسات الخيرية فعالياتها من دورال، قائلة إنه لا يمكن ربطها بعلامته التجارية.

وتراجعت الإيرادات إلى 75.4 مليون دولار في عام 2017، في حين انخفضت الأرباح بنسبة 66% إلى 4.3 مليون دولار.

وقال دان واسيوليك، المحلل المالي في مورنينج ستار لمجلة فوربس: يبدو هذا منخفضًا بالنسبة للفنادق بالتأكيد، وقد تداخل هذا الأداء الضعيف مع تنصيب ترامب.

وبجانب ذلك، تلقى ترامب ضربة كبيرة أخرى بسبب جائحة كوفيد-19 التي ساهمت في خسارة مبلغ نحو 100 مليون دولار؛ حيث لم يحصل ترامب على قرض الأعمال الذي أقره الكونغرس لدعم المواطنين الأمريكيين.

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