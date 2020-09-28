ترامب ردًّا على مزاعم سجلاته الضريبية: أخبار كاذبة

المواطن - متابعة

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحة تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الأحد، حول سجلاته الضريبية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب قوله تعليقا على التقرير: “إنها أخبار كاذبة”.

وكانت الصحيفة أشارت نقلًا عن بيانات ضريبية، إلى أن ترامب دفع 750 دولارًا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017.

وأضافت أنه في الـ15 سنة الماضية، لم يدفع الرئيس الأمريكي ضرائب الدخل طيلة 10 أعوام منها.

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