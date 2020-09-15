ترامب: لدينا 6 دول ستنضم إلى معاهدة السلام مع إسرائيل

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء: إن خمس أو ست دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل.

وذكر ترامب، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن “خمس أو ست دول عربية أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل”.

وأردف قائلًا: “لدينا على الأقل خمس أو ست دول ستنضم إلينا قريبًا جدًّا، سبق أن بدأنا التشاور معها”، من دون تسمية هذه الدول.

وأضاف: “سنرى دولًا متعددة تنضم، وأن أشياء رائعة ستحدث، وسنرى آنذاك السلام الحقيقي”.

وتابع: “أعتقد أن الفلسطينيين يرون ما يحدث، أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين في مرحلة ما لديهم سلام من دون سفك الدماء”.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه يتوقع “أنه بعد الانتخابات سنرى عودة إيران متطلعة إلى عقد صفقة جديدة مع الولايات المتحدة”.

وتمت مساء اليوم الثلاثاء مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

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