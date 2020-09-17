ترامب: لقاح كورونا الشهر المقبل بمجرد إعطاء الضوء الأخضر

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة ستحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول منتصف أكتوبر- قبل عدة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في أوائل نوفمبر.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: إن الولايات المتحدة قد تحصل على لقاح كوفيد 19 في الشهر المقبل، إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على العقار.

وأضاف ترامب: “نحن قريبون جدًّا من هذا اللقاح”، مضيفًا أنه قد يكون جاهزًا بحلول منتصف أكتوبر، “ربما بعد ذلك بقليل.. بمجرد إعطاء الضوء الأخضر”.

وزعم ترامب كذلك أن الولايات المتحدة كانت ستوزع 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2020، مع إعطاء الأولوية للتطعيم لكبار السن، وفقًا لإستراتيجية التوزيع للإدارة الصادرة يوم الثلاثاء.

وقال ترامب: “إنها خطة لا مثيل لها”، مضيفًا أن منافسه في الانتخابات، المرشح الديمقراطي جو بايدن، “تصرف كما لو أنه لا توجد خطة توزيع”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.

وانتقد ترامب منافسه بايدن بسبب سجله في التعامل مع وباء H1N1 في عام 2009، عندما كان بايدن نائبًا للرئيس.

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