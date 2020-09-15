ترامب: نشهد فجرًا جديدًا للسلام في الشرق الأوسط

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط، مرحبًا بقيادات الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض لتوقيع اتفاقيات تاريخية.

ووصف ترامب خلال كلمته أثناء توقيع معاهدة السلام إن الاتفاقية التاريخية لم يظن أحد أنها ممكنة، مؤكدًا أن هناك المزيد من الدول ستنضم، متابعًا أن إسرائيل والإمارات والبحرين ستتبادل السفراء وستتعاون فيما بينهما كدول صديقة وهذا فجر جديد للشرق الأوسط.

وأوضح أن اتفاقية السلام ستفتح المجال للمسلمين لزيارة المسجد الأقصى وإسرائيل، مؤكدًا أن هذه الاتفاقات سوف تؤسس لسلام شامل في المنطقة قائم على الصداقة والاحترام المتبادل.

وفي محادثات ثنائية قبل التوقيع على المعاهدة، قال الشيخ عبدالله بن زايد، إن “هذه مجرد رسالة واضحة بضرورة عمل المزيد بين الولايات المتحدة والإمارات”.

من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي بدولة الإمارات، واصفاً إياها بـ”البلد العظيم”.

وفيما يتعلق بالموقف الفلسطيني، قال ترامب: “أعتقد أنهم يرون ما يحدث. أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين في مرحلة ما لديهم سلام من دون سفك الدماء”.

كما نشر الرئيس الأميركي تغريدة على تويتر، قال فيها: “يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يظن أحد أنها ممكنة”.







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