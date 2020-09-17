ترامب يستبق الانتخابات الأمريكية باتهام تويتر بتشويه صورته

المواطن - متابعة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا موقع تويتر بمحاولة تشويه صورته لدى الناخبين قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة العام الجاري.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له اليوم إن نتيجة الانتخابات قد لا تكون دقيقة وهذا ما يريده البعض.

وقبل عدة أشهر دخل ترامب وتويتر في جدال كبير بعدما حجب موقع التدوينات القصيرة تدوينه للرئيس الأمريكي وعلق على عدة تدوينات اخرى بأنها تفتقد المصداقية ما جعل ترامب يهدد بإغلاق شركة تويتر وطردها من أمريكا.

من جهة أخرى أبدى الرئيس الأمريكي اهتمامه بتطبيق تيك توك وعرض على الشركة الصينية أن تبيع التطبيق للولايات المتحدة وإلا سيفرض المزيد من العقوبات على الصين.

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