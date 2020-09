ترامب يسخر من بايدن بعد رقصته على ديسباسيتو

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بعد أن أخرج الأخير هاتفه وشغّل أغنية ديسباسيتو الشهيرة ليبدأ التمايل على أنغامها خلال حملته في فلوريدا لاستقطاب المواطنين من أصل إسباني.



ويظهر الفيديو بايدن وهو يرقص ويتمايل بمرح على الأغنية التي غناها المغني البورتوريكي الأمريكي لويس فونسي في الميكروفون، وذلك خلال الحدث الذي أُقيم في تامبا، فلوريدا؛ حيث يسعى المرشح الديمقراطي للحصول على دعم أولئك الذين من أصول إسبانية في الولاية التي تُعد من إحدى الولايات الرئيسية في ساحة المعركة، ولكن لم تنتهِ الأمور وفقًا لما اشتهاه بايدن؛ إذ سخر منه المتابعون وترامب أيضًا.

ولفت المتابعون إلى أن اسم الأغنية الإسبانية Despacito ترادف كلمة Slowly أو ببطء، وهو ما يتماشى مع الوصف الذي يطلقه ترامب على جو بادين وهو جو البطيء Slow Joe.

أما ترامب فقد شارك مقطع الفيديو بعد تعديله على أغنية أخرى وهي سحقًا للشرطة لفرقة الهيب هوب الأمريكية N.W.A، وعلق الرئيس قائلًا: لماذا كل هذا.

What is this all about? https://t.co/AAmBGgHhyR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020