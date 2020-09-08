ترامب يهاجم بولتن بسبب رسائل الحب: أحمق!

المواطن - متابعة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتن، واصفًا إياه بـ”الأحمق”، على خلفية تباهيه علنًا بعلاقاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة نشرها أمس الاثنين: “سمعت للتو أن المجنون جون بولتون تحدث عن أنني ناقشت رسائل الحب من كيم جونغ أون، وكأنني اعتبرتها كذلك”.

وأشار إلى أنه استخدم عبارة “رسائل الحب” للمزح فقط قائلًا: “من الواضح أن ذلك كان مجردًا للسخرية. وبولتون هو الأحمق”.

يشار إلى أن ترامب وكيم جونغ أون تبادلا سابقًا رسائل ظل محتواها سريًّا، لكن الرئيس الأمريكي وصفها بنفسه بأنها رائعة، وحتى قال مازحًا ذات مرة: إنها تشبه “رسائل الحب”، وإنه وكيم “وقعا في حب بعضهما البعض”.







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