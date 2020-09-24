ترامب يهاجم تويتر: يقيد التعبير ويسمح لمرشد إيران بالتهديد بالقتل!

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ستتم مراقبة منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، منتقدًا ازدواجية تويتر الذي يقيد التعبير عن وجهات النظر، ويسمح لمرشد إيران بنشر الكراهية ومعاداة السامية وحتى التهديد بالقتل أحيانًا.

وأضاف ترامب أن إدارته تراقب عن كثب أداء شركات التكنولوجيا قبيل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، متوقعًا أن تتوصل إلى استنتاج بشأن قضية شركات الإنترنت قريبًا.

وتابع متحدثًا في البيت الأبيض أن “تويتر يقيد التعبير عن وجهات النظر حتى لرئيس الولايات المتحدة”.

من جهتها، أرسلت وزارة العدل الأميركية إلى الكونغرس مشروع قرار يعزز الرقابة على الإنترنت.

وقالت الوزارة إن بعض منصات التواصل تستغل الثقة بها للتأثير على الناخبين.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، اتخذت إدارة دونالد ترمب خطوة رئيسية نحو تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس ضد المنصات الاجتماعية، بعد طلبها رسميًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية وضع لوائح يمكن أن تنطبق على فيسبوك وتويتر وغيرهما من المنصات التقنية.

والتمست وكالة تابعة لوزارة التجارة الأميركية من لجنة الاتصالات الفيدرالية إعادة تفسير قانون عام 1996 لاشتراط الشفافية في كيفية إدارة المنصات الاجتماعية للمحتوى، وذلك بعد أن طلب منها ترامب التدخل في الأمر.

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