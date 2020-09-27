ترتيب الدول من حيث عدد السكان

إذا قمت بالبحث عن ترتيب الدول من حيث عدد السكان تجدها مائة ثمانية وتسعون دولة لتبدأ بدولة الصين التي تعتبر أكبر دول العالم عدد سكان وتنتهي بجزر بيتكيرن أقل سكاناً.

ترتيب الدول من حيث عدد السكان

هذه الإحصائيات حديثة تم حصدها في عام ألفين وعشرون وسيذكر لنا موقع المواطن ترتيب هذه الدول بالترتيب التنازلي من حيث عدد السكان وأيضَا نسبتها المئوية على مستوى العالم كما سيذكر لنا ترتيب خمسة وعشرون دولة من أصل مائة ثمانية وتسعون.

أول خمس دول في ترتيب الدول من حيث عدد السكان

تأتي في المرتبة الأولى جمهورية الصين والتي بلغ عدد السكان فيها حوالي 1,405,420,000 طبقًا لإحصائيات أجريت في خمسة عشر من شهر سبتمبر عام ألفين وعشرون فهي تحتل النصيب الأكبر بالنسبة للكثافة السكانية لتكون نسبتها ثمانية عشر بالمائة من سكان العالم.

تأتي في المرتبة الثانية دولة الهند ليبلغ عدد سكانها حوالي 1,365,300,000 نسمة تبعًا لإحصائيات حديثة أجريت في يوم خمسة عشر سبتمبر لعام ألفين وعشرون ليكون نسبتها سبعة عشر ونصف بالمائة من نسبة سكان العالم.

وتأتي في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة ليبلغ عدد سكانها 334,108,000 نسمة تبعًا لتقرير جاء في يوم خمسة عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وعشرون لتحتل نسبة أربعة وسبعة وعشرون بالمائة من نسبة سكان العالم.

وتأتي في المرتبة الرابعة دولة إندونيسيا التي بلغ عدد سكانها 266,911,900 نسمة على حسب تقرير جاء حديثاً في يوم واحد من شهر يوليو لعام ألفين وتسعة عشر ليبلغ نسبتها ثلاثة وواحد وأربعين بالمائة من نسبة سكان العالم.

وفي المرتبة الخامسة تأتي البرازيل ليبلغ عدد سكانها 213,671,000 نسمة وجاء هذا التقرير حديثاً في يوم خمسة عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وعشرون ليكون نسبتها المئوية من حيث عدد سكانها بالعالم هي اثنان وثلاثة وسبعون بالمائة.

ثاني خمس دول من حيث عدد السكان

وقد احتلت دولة باكستان المرتبة السادسة فقد بلغ عدد سكانها 207,615,000 طبقًا لتقرير جاء في يوم خمسة عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وعشرون حتى تبلغ نسبتها المئوية اثنان وستة وستون بالمائة من نسبة سكان العالم.

وفي المرتبة السابعة جاءت نيجريا ليبلغ عدد سكانها 200,963,599 نسمة طبقًا لتقرير حديث جاء في يوم واحد من شهر يوليو لعام ألفين وتسعة عشر لتكون نسبتها المئوية على العالم من حيث الكثافة السكانية هي اثنان وسبعة وخمسون بالمائة.

وتأتي في المرتبة الثامنة دولة بنغلاديش ليبلغ عدد سكانها 169,306,000 نسمة حيث جاء التقرير في يوم خمسة عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وعشرون لتكون النسبة المئوية لها اثنان وسبعة عشر بالمائة من نسبة سكان العالم.

أما في المرتبة التاسعة جاءت دولة روسيا ليبلغ عدد سكانها 146,793,744 على حسب تقرير جاء في يوم واحد من شهر يناير لعام ألفين وتسعة عشر لتكون النسبة المئوية لها واحد وثمانية وثمانون بالمائة من نسبة عدد سكان العالم.

لتصبح دولة المكسيك في المرتبة العاشرة ليبلغ عدد سكانها 126,577,691 كما جاء ذلك في التقرير المقدم يوم واحد من شهر يوليو لعام ألفين وتسعة عشر لتكون النسبة المئوية لها من حيث احتلالها نسبة سكان العالم هي واحد واثنان وستين بالمائة من نسبة سكان العالم.

ثالث خمس دول من حيث ترتيب الدول من حيث عدد السكان

احتلت اليابان المرتبة الحادية عشر ليبلغ عدد سكانها 126,150,000 نسمة بناءً على تقرير جاء في يوم واحد من شهر سبتمبر لعام ألفين وتسعة عشر لتكون النسبة المئوية لها من حيث عدد سكان العالم هي واحد وواحد وستون بالمائة من نسبة سكان العالم.

وتأتي في المرتبة الثانية عشر دولة الفلبين ليبلغ عدد سكانها 111,096,200 نسمة طبقًا لما جاء في تقرير يوم خمسة عشر من شهر سبتمبر لعام الفين وعشرون حيث بلغت النسبة المئوية لها واحد واثنان وأربعين بالمائة من نسبة سكان العالم.

أما مصر جاءت في المرتبة الثالث عشر ليبلغ عدد سكانها 100,294,600 نسمة بناءً على تقرير جاء يوم خمسة عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وعشرون لتبلغ النسبة المئوية لها واحد وثمانية وعشرون بالمائة من نسبة سكان العالم.

وجاءت إثيوبيا لتحتل المركز الرابع عشر ليبلغ عدد سكانها 98,665,000 نسمة طبقًا لتقرير جاء في يوم واحد من شهر يوليو لعام ألفين وتسعة عشر لتكون نسبتها المئوية واحد وستة وعشرون بالمائة من نسبة سكان العالم.

وتصدرت فيتنام المركز الخامس عشر ليبلغ عدد سكانها 96,208,984 نسمة بتقرير قدمته في يوم واحد من شهر إبريل لعام ألفين وتسعة عشر ليكون نسبتها المئوية من حيث سكان العالم هى واحد وثلاثة وعشرون بالمائة من حيث سكان العالم.

ثالث خمس دول من حيث عدد السكان وترتيبهم

وجاءت جمهورية الكنغوفي المركز السادس عشر ليبلغ عدد سكانها 86,790,567 نسمة كما جاء في التقرير المقدم في يوم واحد من شهر يوليو لعام ألفين وتسعة عشر لتبلغ نسبتها واحد وإحدى عشر بالمائة من نسبة سكان العالم.

بينما جاءت ألمانيا في المرتبة السابعة عشر ليبلغ عدد سكانها 83,073,100 نسمة بناءً على تقرير جاء في يوم ثلاثون من شهر يوليو لعام ألفين وتسعة عشر لتكون النسبة المئوية لها واحد وستة من عشرة من نسبة سكان العالم.

وجاءت إيران في المرتبة الثامن عشر ليبلغ عدد سكانها 83,121,500 نسمة فقد تم تقديم التقرير في عام ألفين وعشرين لتبلغ النسبة المئوية واحد وثلاثة وستين بالمائة من نسبة سكان العالم.

وفي المرتبة 19 جاءت تركيا يبلغ عدد سكانها 82,003,882.

المرتبة 20 فرنسا ليبلغ عدد سكانها 67,055,000.

وفي المرتبة 21 المملكة المتحدة ليبلغ عدد سكانها 66,435,600 نسمة.

وفي المرتبة 22 تايلاند عدد سكانها 66,552,930 نسمة.

وفي المرتبة 23 إيطاليا عدد سكانها 60,278,616 نسمة.

وفي المرتبة 24 جنوب أفريقيا عدد سكانها 58,775,022 نسمة.

والمرتبة 25 تنزانيا ليبلغ عدد سكانها 55,890,747 نسمة.

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