ترجيح فرضية الإرهاب في هجوم باريس وإصابة 4 أشخاص

المواطن - متابعة
رجح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن يكون هجوم باريس الذي وقع الجمعة وأسفر عن إصابة 4 أشخاص أمام المقر السابق لمجلة “شارلي إبدو” الساخرة “عملًا إرهابيًّا”.
وأوضح الوزير، في تصريح لمحطة “فرانس 2” التلفزيونية الفرنسية، أن الهجوم وقع “في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي إبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين، ومما لا شك فيه هو هجوم دامٍ جديد على بلدنا”.
وأصيب 4 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة في الهجوم، فيما قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس: إن الهجوم وقع بسكين.
وقالت وسائل إعلام فرنسية: إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بتنفيذهما الهجوم بالسلاح الأبيض، إلى جانب 5 أشخاص آخرين يرجح أن لهم علاقة بالحادث.
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