تردد قناة اطفال ومواهب

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة اطفال ومواهب، حيث أن هذه القناة تعتبر واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات.

نبذة عن قناة أطفال ومواهب

قبل أن نذكر تردد قناة اطفال ومواهب سنتعرف أولاً على نبذة تعريفية تخص القناة وذلك من خلال ما سيقدمه موقع المواطن لعملائه الكرام.

قناة أطفال ومواهب هي عبارة عن قناة يتم بثها على النايل سات وقد حازت على نسبة مشاهدة عالية، حيث أنها تسعى دائمًا لتقدم عدد من البرامج الهادفة التي تتناسب مع الأطفال كما أنها تقدم فقرات متنوعة ومسابقات تعليمية وثقافية.

من أهم ما قد ميز قناة أطفال ومواهب أنها تقوم باستهداف ميول الأطفال وأذواقهم وذلك جعلها واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي يفضلها أولياء الأمور لأبنائهم، كما أن هذه القناة قد حازت على أعلى نسب مشاهدة وأعلى نسب تقييم.

استمدت هذه القناة اسمها من خلال فرقة أطفال ومواهب المشهورة التي تقوم بتقديم الفعاليات على مستوى المملكة العربية السعودية بل والدول العربية الأخرى.

تم مؤخرًا إطلاق تردد قناة اطفال ومواهب جديد قد حول بث القناة إلى تقنية الإتش دي عالية الجودة، وتم إصدار بعض التعليمات حتى يتم استقبال إشارة جديدة لابد من أن يكون المشاهد يمتلك رسيفر يدعم تقنية الإتش دي.

وقد ذاع صيت هذه القناة في كل مكان وقد حصدت نسب مشاهدة خيالية، حيث أنها تم تخصيصها لعدد من المسابقات والبرامج الترفيهية، ويمكن من خلالها تقديم مواهب الهاوين والذين يمتلكون مواهب غنائية.

يتم بث قناة أطفال ومواهب من منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية وقد ذاع صيت هذه القناة على المستوى الدول العربية الأخرى، وقد تخصص بث تلفزيوني خاص بها وقد امتد على مدار اليوم لعرض البرامج المتنوعة التي تسلي الأطفال، وبرامج بها فقرات متنوعة تحاور الأطفال وتعزز أساليبهم في الغناء.

قناة أطفال ومواهب بث مباشر

يمكن للمشاهدين أن يتابعوا البث المباشر الخاص بقناة أطفال ومواهب دون تقطيع، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بالقناة على الإنترنت واختيار قسم البث المباشر حتى تتمكنوا من مشاهدة المحتوى بصورة كاملة وبصورة واضحة، وصوت جيد، وحتى تتمكن من مشاهدة ما يتم عرضه لابد من وجود جهاز زكي، أو جهاز لوحي، أو جهاز حاسوب.

تردد قناة اطفال ومواهب

سعت قناة أطفال ومواهب واهتمت بعرض العديد من البرامج الثقافية التي تزيد من رصيد الوعي لدى أطفال المملكة العربية السعودية بل والوطن العربي أجمع، وقد أصبحت قناة أطفال ومواهب قناة مفضلة لدى الكثير من الأطفال ويبحثون عنها كإحدى وسائل التسلية المفيدة، ولمتابعة المحتويات القيمة التي تقدمها للأطفال وبتقنية الإتش دي.

لذلك عليك عزيزي المشاهد أن تستقبل أحدث تردد قناة اطفال ومواهب على القمر الصناعي النايل سات، وتابع التردد الذي ينمي إدراك ومهارات الأطفال في كل مكان على مستوى المملكة العربية السعودية وذلك من خلال التردد الآتي:

تردد قناة اطفال ومواهب : 11354.

: 11354. القمر الصناعي : نايل سات.

: نايل سات. معامل الترميز : 27500.

: 27500. معامل الاستقطاب: v

من خلال التردد السابق الذي ذكرناه بشأن قناة أطفال ومواهب يمكن للمشاهد أن يستقبل إشارة قناة أطفال ومواهب بشكل فوري وذلك من خلال أن يقوم المشاهد بالتوجه إلى قائمة menu وبعدها يقوم باختيار التركيب أو installation، ثم يتم الضبط يدوياً وتحديد القمر المراد استقبال القناة عليه، ويتم إضافة معامل تصحيح الخطأ والتردد ويتم تحديده عمودي أو أفقي، وبعدها يتم الضغط على كلمة الموافقة حتى يتم حفظ البيانات، ثم يتم البحث عن القناة وفي خلال بضع ثواني سوف تستقبل بث القناة بنجاح بنظام الإتش دي.

البرامج التي تقدمها قناة أطفال ومواهب

بعد أن ذكرنا على تردد قناة اطفال ومواهب، فقد قدمت أطفال ومواهب عدد كبير من البرامج المتميزة والمفضلة لدى الكثير من الأطفال، كما أنها قدمت مجموعة من الأغاني والأناشيد الهادفة، وعدد كبير أيضًا من الأفلام الكرتونية المتميزة، وبرامج تثقيفية تحرص على رفع الوعي لدى الأطفال.

وقد تميزت أيضًا في عرض مجموعة من أفضل وأروع أفلام الأنيميشن والبرامج التي تعمل على توسيع مدارك الأطفال وتنمية مهاراتهم وتهذيب سلوكياتهم مما جعلها تنال إعجاب عدد كبير من الأسر العربية.

من أهم البرامج التي تبث على قناة أطفال ومواهب:

برنامج نجم على الهواء.

برنامج مليون هلا.

برنامج أحلى صوت طفولي.

برنامج بيت الزهور.

برنامج جولة أطفال.

ومن أشهر الأناشيد الغنائية التي تبث على هذه القناة:

نشيد بابا وماما.

نشيد أميرة الفن.

نشيد أهلاً أهلاً بالعيد.

نشيد محبتنا.

نشيد الصديق.

نشيد وداع يا ليلى.

نشيد ليت الفؤاد يتكلم، وهناك العديد من الأناشيد التي تغنى باللغة العربية وتبث في نفوس الأطفال الفرحة والمرح وتزيد من وعيهم وثقافتهم في نفس الوقت، فيخرج الطفل في النهاية بإدراك ووعي جديد.

يتم أيضًا عمل بث جديد بكل ما هو متميز وحصري حيث أن أعمال قناة أطفال ومواهب يتم البحث عنها بين كثير من قنوات الأطفال الأخرى.

قناة أطفال ومواهب على مواقع التواصل الاجتماعي

قناة أطفال ومواهب من القنوات التي ترتبط بجمهورها ارتباط وثيق، وذلك من خلال الحسابات الرسمية على الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي مثل: الإنستجرام، اليوتيوب، تويتر، والتي تقوم بنشر كافة المرئيات للنشاطات الغنائية، والبرامج التي تذاع على القناة.

يمكن متابعة القناة على الصفحات الآتية:

القناة الرسمية لقناة أطفال ومواهب على يوتيوب.

الحساب الخاص لقناة أطفال ومواهب على تويتر.

الحساب الخاص لقناة أطفال ومواهب على إنستجرام.







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